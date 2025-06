Kromě tradičního merche si zde fanoušci budou moci na zelených obrazovkách v obchodě znovuvytvořit obaly debutového alba Definitely Maybe (1994) i následného o rok mladšího bestselleru (What’s the Story) Morning Glory. „Obchody, které budou prodávat vinylové desky v limitovaných edicích, také představují měnící se povahu hudebního fandovství,“ podotkl Matt Grimes z birminghamské univerzity. „Je to skoro jako by samotný zážitek z akce prostě nestačil,“ dodal.

Oficiální obchody s merchem bezesporu přispějí k nemalým výdělkům znovuzrozené skupiny před nejočekávanější a také nejvýdělečnější sérií koncertů v historii britské hudby. Birminghamská městská univerzita už loni odhadla, že každý z bratrů Gallagherových by z prvních 14 koncertů ve Velké Británii mohl vydělat až 50 milionů liber. To však bylo ještě předtím, než se turné rozšířilo na 41 koncertů po celém světě.

Podle něj mohou umělci obvykle očekávat 50procentní podíl z prodeje každého oficiálního trička, mikiny nebo parky, ačkoli podrobnosti údajné smlouvy s kapelou Oasis na 20 milionů liber na merchandise jsou přísně tajné.

Bratři Gallagherovi však jistě nejsou jediní, kdo na mánii vydělá. Podle velkoobchodní platformy Faire vyskočil prodej výrobků nezávislých značek inspirovaných comebackem kapely od oznámení turné loni v srpnu o 150 procent ve Velké Británii a o 230 procent celosvětově.

New pop up store in Manchester 👀#Oasis25 pic.twitter.com/QuEkUCc3L6 — Oasis Mania (@OasisMania) June 20, 2025

Zájem o kšiltovky vzrostl o 275 procent, parky jsou opět v módě a vyhledávání zboží s motivem Liama Gallaghera se zvýšilo až pětinásobně, uvedla agentura. Vyhledávání hesla „Oasis fashion UK“ na Googlu se za posledních 30 dní zvýšilo o 180 procent.

Pokud smír vydrží

Až bratři Gallagherovi 4. července konečně vstoupí na pódium v Cardiffu, uplyne přesně 16 let od jejich posledního společného vystoupení po ostré roztržce před koncertem na festivalu Rock en Seine v Paříži v srpnu 2009.

Matt Grimes z birminghamské univerzity comeback označil za jednu z největších světových hudebních událostí posledních desetiletí, stejně jako světová turné Michaela Jacksona, Madonny anebo Taylor Swift.

„Ať už máte bratry Gallagherovy rádi, nebo ne, nemůžete jim vzít fakt, že jim krok vygeneroval obrovskou pozornost médií, vydělal jim obrovské množství peněz a zařadil kapelu mezi globální megastar,“ dodal.

Světové turné, které bude mít 41 koncertů, se uskuteční v Británii, Irsku, Kanadě, USA, Mexiku, Japonsku, Austrálii a Argentině a skončí 23. listopadu v Brazílii. Pod jednou podmínkou. Pokud příměří mezi oběma bratry vydrží, uzavřel The Guardian.