Vyšetřování oznámila správní rada společnosti v neděli, ve stejný den, kdy Huang rozeslal zaměstnancům dopis, v němž se vyjádřil ke svému soukromému životu.
Jeden z oslovených odborníků nicméně nepředpokládá, že by Huang ve funkci skončil.
Vyšetřování oznámila správní rada společnosti v neděli, ve stejný den, kdy Huang rozeslal zaměstnancům dopis, v němž se vyjádřil ke svému soukromému životu.
Jeden z oslovených odborníků nicméně nepředpokládá, že by Huang ve funkci skončil.
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Jihoafrický Johannesburg čelí vážné vodní krizi. Kvůli zastaralému potrubí se ztrácí přibližně polovina čerpané vody a některé domácnosti zůstávají bez dodávek i několik týdnů. Bohatší obyvatelé si...