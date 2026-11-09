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Nvidia vyšetřuje šéfa. Přiznal nevěru, jeho partnerku podezírají ze špionáže pro Čínu

Tomáš Ventura
  10:50
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Záběr z kamery zachycuje Alici Huangovou a šéfa Nvidie Jensena Huanga v restauraci v Tchaj-peji. (22. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký výrobce čipů Nvidia zahájil interní vyšetřování svého generálního ředitele Jensena Huanga. Důvodem jsou informace o jeho blízkém vztahu s čínskou podnikatelkou Alicí Huangovou, kterou americké tajné služby podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou. Šéf společnosti se mezitím zaměstnancům přiznal k nevěře a omluvil se své manželce i rodině. Akcie firmy v pondělí prudce oslabily.

Vyšetřování oznámila správní rada společnosti v neděli, ve stejný den, kdy Huang rozeslal zaměstnancům dopis, v němž se vyjádřil ke svému soukromému životu.

Jeden z oslovených odborníků nicméně nepředpokládá, že by Huang ve funkci skončil.

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