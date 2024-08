Zisk Nvidie sice vzrostl, trh ale čekal víc. Akcie výrobce čipů oslabily

Ve větším detailu z výsledkové zprávy Nvidie vyplynulo, že zisk na akcii společnosti činil 68 centů, zatímco analytici čekali zisk jen 64 centů na akcii. Také samotné tržby překonaly očekávání, když se meziročně zvýšily o 122 procent na 30,04 miliardy miliardy. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím stouply o 15 procent. Analytici očekávali tržby 28,7 miliardy dolarů.

Trh ale od firmy očekával víc, protože v posledních několika čtvrtletích dokázala výrazně překonávati i ta nejoptimističtější očekávání. Tentokrát ale Nvidia předpověděla hrubou marži za třetí čtvrtletí, která by mohla zaostávat za tržními odhady, a zároveň tržby, které byly do značené míry v souladu s odhady. To na investory dojem neudělalo. Akcie Nvidie kvůli tomu klesly až o sedm procent a firma ztratila 200 miliard dolarů z tržní hodnoty svých akcií, upozornila agentura Reuters.

V reakci na Nvidii mírně oslabily také další technologické akcie, jako je například Microsoft, Apple nebo výrobce polovodičů společnost Onsemi, jež chystá obří investici v Rožnově pod Radhoštěm.

Obchodování na americké burze začne v 15:30 středoevropského času a skončí ve 22:00.

Nvidia pod drobnohledem

Umírněná prognóza tak v očích trhu zastínila i skutečnost, že zisk a tržby za druhé čtvrtletí překonaly očekávání a firma oznámila zpětný odkup akcií. „Tady je problém, že míra překonání očekávání byla tentokrát mnohem menší, než jsme dosud vídali,“ shrnul stratég firmy Carson Group Ryan Detrick. „Dokonce i výhled do budoucna byl zvýšen, ale opět ne o takový rozsah, jako v předchozích čtvrtletích. Je to skvělá společnost, která stále zvyšuje tržby o 122 procent, ale zdá se, že laťka byla v této výsledkové sezoně nastavena až příliš vysoko,“ dodal.

Ve třetím čtvrtletí očekává firma upravenou hrubou marži ve výši 75 procent, plus minus půl procentního bodu. Analytici podle agentury LSEG v průměru předpovídají hrubou marži 75,5 procenta. V tomto čtvrtletí očekává společnost růst tržeb na 32,5 miliardy dolarů. Analytici předpokládají tržby 32 miliard.

„Výrobce čipů Nvidia je v současnosti nejdůležitější společnost světa a na zveřejnění jejích čtvrtletních výsledků se upíraly zraky celého investičního světa,“ sdělil ČTK analytik Portu Marek Malina. Upozornil, že akcie Nvidie si letos připsaly již 158 procent a za pět let až 2871 procent, protože se firma stala symbolem rozmachu umělé inteligence.

Portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler v rozhovoru MF DNES už dříve zdůraznil, že trh je nyní citlivý na jakoukoli negativní zprávu. Zároveň uvedl, že ve výsledky Nvidie investoři podrobí opravdu detailnímu zkoumání, což se také stalo.

Nvidii se daří díky jejímu dominantnímu postavení při výrobě čipů pro umělou inteligenci. Technologie firmy byly původně vyvinuty pro grafické karty, poté se však ukázalo, že se ideálně hodí i pro výpočetní práci spojenou s výukou aplikací umělé inteligence a staly se důležitou technologií pro budoucnost tohoto oboru. Firma také vyrábí čipy pro herní průmysl a automobily. Těží také ze souvisejícího obchodu se softwarem a službami.