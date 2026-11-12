Nvidia řeší budoucnost šéfa Huanga. Investoři se bojí, že bez něj AI boom zpomalí

Ještě v neděli představenstvo vyjádřilo důvěru Huangovi i jeho nejbližším spolupracovníkům. Situace se ale od té doby změnila a vedení společnosti se od středy zabývá možností jeho odvolání. Stanovy Nvidie umožňují zbavit generálního ředitele funkce většinovým hlasováním jedenáctičlenného představenstva, a to i bez uvedení konkrétního důvodu.
Společnost se k informacím o jednání bezprostředně nevyjádřila. Podle agentury Bloomberg navíc představenstvo spolupracuje s externí poradenskou firmou, která má pomoci vytipovat možné nástupce současného šéfa.
Investoři reagovali na zprávy o možném odvolání prudkým výprodejem akcií. Poté, co Wall Street Journal informoval, že Nvidia připravuje Huangův odchod, titul ztrácel přes osm procent. Tržní hodnota firmy by tím od oznámení interního vyšetřování klesla přibližně o 600 miliard dolarů.
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„Trh začíná počítat s tím, že Nvidia bude fungovat i bez svého zakladatele, a nepovažuje to už jen za okrajovou možnost,“ uvedla pro Reuters Armina Rosenbergová, portfolio manažerka a spoluzakladatelka investiční společnosti Minotaur Capital, která drží akcie Nvidie. „Ztráta Jensena by byla skutečně velkou ranou.“
Dva možní nástupci zevnitř
Třiašedesátiletý Huang nemá ve firmě jednoznačně určeného nástupce. Nvidia, kterou před více než třiceti lety spoluzaložil, vyrostla pod jeho vedením v jednoho z nejdůležitějších hráčů světového technologického průmyslu. Její současná tržní hodnota se pohybuje kolem čtyř bilionů dolarů. Huang vlastní přibližně 3,6 procenta akcií a udržuje si kontrolu nad řízením společnosti.
Analytici nejčastěji zmiňují dvě jména. Prvním je finanční ředitelka Colette Kressová, která do Nvidie nastoupila v roce 2013 a ve funkci působí třináct let. Předtím pracovala mimo jiné ve společnostech Microsoft, Cisco a Texas Instruments.
Kressová by podle analytiků představovala přirozenou volbu pro přechodné období. Pravidelně vystupuje po boku Huanga při zveřejňování hospodářských výsledků a investoři ji dobře znají. Někteří členové představenstva podle serveru Semafor podporují její jmenování prozatímní generální ředitelkou.
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„Colette Kressová je zřejmou volbou, jak firmu stabilizovat. Je finanční ředitelkou třináct let a při každém zveřejňování výsledků vystupuje společně s Huangem. Pro trh by tak v nejisté době představovala známý a důvěryhodný hlas,“ uvedl pro Reuters Josh Gilbert, analytik investiční platformy eToro.
Pro dlouhodobé vedení firmy se ale jako vhodnější kandidát jeví technický odborník Ian Buck. Ve společnosti pracuje od roku 2004 a patří k lidem, kteří stáli u rozvoje jejího softwarového ekosystému CUDA. Ten je jedním z klíčových důvodů, proč vývojáři a technologické firmy využívají právě čipy Nvidia a proč se konkurenci jen obtížně daří její postavení narušit.
Buck vede produktovou oblast zaměřenou na umělou inteligenci pro velká datová centra. Má doktorát ze Stanfordovy univerzity a podle analytiků by mohl zajistit pokračování technologického směřování společnosti.
„Trvalá náhrada je něco jiného. Konkurenční výhodou Nvidie jsou technologie a představenstvo by pravděpodobně chtělo mít v čele někoho s technickým zázemím,“ poznamenal Gilbert.
Ve hře jsou také externí kandidáti. Zmiňuje se například Rene Haas, šéf britské společnosti Arm a bývalý manažer Nvidie. Podle jednoho z bankéřů, který se zabývá obchody v polovodičovém průmyslu, by dával smysl díky svému jménu i znalosti odvětví. Mezi spekulacemi se objevují rovněž Jeff Fisher, dlouholetý manažer Nvidie, nebo Huangovy děti, které ve firmě také působí.
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Jednou z možností by podle Rosenbergové mohlo být i rozdělení vedení mezi dva lidi. Kressová by se starala o stabilitu firmy a její finance, zatímco Buck by měl na starosti produkty a technologický vývoj.
Bez Huanga může zpomalit celý AI boom
Pro investory přitom nejde pouze o to, kdo usedne do ředitelského křesla. Obávají se především toho, zda Nvidia bez svého zakladatele nezmění strategii, která v posledních letech pomáhala financovat mimořádný rozmach umělé inteligence.
Nvidia totiž není pouze dodavatelem čipů. Do společností budujících datová centra investuje miliardy dolarů a podporuje tak poptávku po vlastních produktech. V posledním hospodářském výkazu evidovala finanční závazky v objemu přibližně 164,5 miliardy dolarů. Patří mezi ně například závazek až 105 miliard dolarů související s datovým centrem společnosti OpenAI v Ohiu a více než 50 miliard dolarů v podobě záruk za pronájmy a další kapacity.
Právě tato provázanost vyvolává obavy, že případný nový šéf by mohl být opatrnější při financování zákazníků. Taková změna by se nemusela projevit jen na hospodaření Nvidie, ale také na celém odvětví.
„Obávám se, že se ztratí dynamika nejen u Nvidie, ale také u všech společností, do kterých investuje a které podporuje. Mám strach, že se celá hudba zastaví,“ řekla Jun Bei Liuová, portfolio manažerka společnosti Ten Cap.
Důsledky nejistoty se už promítly také do akcií dalších technologických firem. Po zprávách o možném Huangově odchodu oslabovaly například akcie provozovatele datových center CoreWeave či jihokorejské společnosti Naver, do níž Nvidia investovala miliardu dolarů na podporu rozvoje datových center. Naopak výrobci konkurenčních čipů AMD a Broadcom posílili.
Někteří analytici však upozorňují, že samotná výměna generálního ředitele nemusí okamžitě ohrozit prodeje Nvidie. Její grafické procesory stále nemají na trhu skutečně srovnatelnou náhradu a poptávka po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci by se neměla ze dne na den změnit.
„Základním aktivem Nvidie jsou její pokročilé grafické procesory, které na trhu stále nemají skutečnou alternativu. Obchodní příležitost spojená s umělou inteligencí stojí na této poptávce, nikoli na jednom člověku,“ uvedla Anna Wuová z analytické společnosti Floodlines Research.
Podle analytika Shaye Boloora ze společnosti Futurum Equities by případný odchod Huanga nemusel znamenat náhlý propad tržeb v příštích 12 až 18 měsících. Větší problém vidí v dlouhodobém horizontu.
„Jensen není jen generálním ředitelem Nvidie. Je to člověk, který opakovaně dokázal rozpoznat, kam se bude výpočetní technika ubírat, ještě než si to uvědomili samotní zákazníci. Nahradit takovou strategickou vizi bude mimořádně obtížné,“ upozornil.
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Právě Huangova osobnost je podle investorů jedním z důvodů, proč je jeho případná náhrada tak komplikovaná. V kožené bundě vystupuje na technologických konferencích, prezentuje nové produkty a stal se jednou z nejvýraznějších tváří revoluce umělé inteligence. Nvidia navíc za poslední čtyři roky od nástupu éry ChatGPT zvýšila cenu akcií přibližně o 900 procent.
Do situace firmy vstupuje také americká politika. Americké tajné služby podle zpráv vyšetřovaly podnikatelku Alice Huangovou kvůli podezření, že pomáhala zajišťovat dodávky čipů Nvidia čínským společnostem. Americký prezident Donald Trump uvedl, že s Huangem hovořil a šéf Nvidie mu řekl, že nevěděl o jejím údajném napojení na čínskou špionáž. Huang zároveň čelí možnosti předvolání před Kongres, pokud nevyhoví žádosti o neveřejné vysvětlení okolností vztahu.
Do případu navíc vstoupila další zpráva deníku New York Times, podle něhož měl Huang mimomanželský vztah také s viceprezidentkou Nvidie pro zdravotnictví Kimberly Powellovou.
Další vývoj tak bude pro investory důležitý i z hlediska nadcházejících hospodářských výsledků. Nvidia je má zveřejnit 17. listopadu. Kromě čísel a výhledu tržeb se pozornost trhu nevyhnutelně zaměří také na to, kdo bude firmu vést a zda dokáže pokračovat ve strategii, která z ní udělala jednu z nejhodnotnějších společností světa.