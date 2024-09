Královna burz slábne. Nvidia za den odepsala z tržní hodnoty stovky miliard

Spolu s Nvidií oslabili také další výrobci čipů. Filadelfský polovodičový index klesl nejvíce od března 2020. Společnost Intel, jejíž akcie jsou letos druhé nejvýkonnější v rámci filadelfského indexu, se propadla o 8,8 procenta. Výrobce čipových zařízení Applied Materials klesl o sedm procent. Zhruba stejně klesl i Taiwan Semiconductor.

První vystřízlivění investorů v souvislosti s čipy přišlo poté, co Nvidia minulou středu poskytla čtvrtletní prognózu, která nesplnila vysoká očekávání investorů, co se týká její ziskovosti.

Čistý zisk jí sice ve druhém čtvrtletí vzrostl o 168 procent na 16,6 miliardy dolarů (v přepočtu 373,7 miliardy korun). Trh ale očekával víc, protože v posledních několika čtvrtletích dokázala výrazně překonávati i ta nejodvážnější očekávání.

Tentokrát ale Nvidia předpověděla hrubou marži za třetí čtvrtletí, která by mohla zaostávat za tržními odhady, a zároveň tržby, které byly do značené míry v souladu s odhady. Na investory to tedy žádný velký dojem neudělalo a začali zpochybňovat, zda dramatický růst její hodnoty vůbec je nadále udržitelný.

Ještě donedávna přitom investoři Nvidii věřili téměř až nekriticky a masivně kupovali její akcie, což přispělo k výraznému růstu její tržní kapitalizace. Jednu dobu dokonce byla vůbec nejhodnotnější firmou světa, když se jí podařilo přeskočit Microsoft. Aktuálně je třetí za Applem a zmíněným Microsoftem.

Nenaplněné čekávání od vlivu AI

Investoři předpokládali, že umělá inteligence (AI) promění globální ekonomiky a firmám pomůže ve velkém šetřit náklady. Tento předpoklad se ale zatím nenaplnil. „Do technologických a polovodičových produktů za posledních dvanáct měsíců nateklo tak obrovské množství peněz, že je obchodování zcela pokřivené,“ uvedl Todd Sohn, stratég ETF fondů ve společnosti Strategas Securities.

„Některé nedávné výzkumy zpochybňují, zda samotné příjmy z umělé inteligence ospravedlní tuto vlnu kapitálových výdajů, které do ní plynou,“ napsali v úterý stratégové investiční společnosti BlackRock ve zprávě adresované jejím klientům.

Michael Cembalest, předseda oddělení tržní a investiční strategie ve společnosti JPAM, varoval, že výdaje plynoucí do oblasti umělé inteligence nebudou ospravedlnitelné, pokud se nezačne zvyšovat poptávka po jejích službách ze strany společností, které nejsou primárně technologické. Podle Jeana Boivina, šéfa investiční společnosti BlackRock, je „zapotřebí trpělivosti“, než se AI prosadí, což je proces „na roky, nikoli na čtvrtletí“.

V důsledku propadu Nvidie se o deset miliard dolarů (zhruba 227 miliard korun) ztenčilo jmění jejího šéfa Jensena Huanga. Šlo o největší propad jeho jmění od roku 2016, kdy začal Bloomberg Billionaires Index sledovat jeho majetek. Aktuálně jeho jmění Bloomberg vyčíslil na 94,9 miliardy dolarů. Huang je osmnáctým nejbohatším člověkem na světě.

Tradičně špatné září

Akciovými trhy otřásly i jiné události než nenaplněná očekávání. Rostou například obavy o ekonomický růst Číny, které otřásly komoditními trhy od ropy po měď.

Nijak skvělé zprávy chodí i z Ameriky. Údaje z tamního zpracovatelského průmyslu totiž byly nevýrazné a ukázaly růst cen, což je potenciálně znepokojivé znamení pro centrální bankéře, kteří se snaží dostat pod kontrolu inflaci. To pro investory není dobrá zpráva, protože držení úrokových sazeb, jimiž bankéři inflaci tlumí na vysokých úrovních, uspává ekonomiku.

V této souvislosti se zraky investorů upínají i k datům z amerického trhu práce, která budou zveřejněna ve středu, o den později vyjde na veřejnost zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

Trhy nyní dávají šanci 63 procent tomu, že Fed v polovině září sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Šance, že úroky sníží až o půl procentního bodu, je nyní 37 procent. Celkově trhy počítají do konce letošního roku s poklesem úroků o jeden procentní bod.

Cenu akcií Nvidia v úterý snížil také krok amerického ministerstva spravedlnosti, které jí poslalo předvolání k soudu s tím, že výrobce čipů porušil antimonopolní zákony, píše agentura Bloomberg.

Září je podle analytiků obecně považováno za jeden z nejhorších měsíců, co se týká výkonnosti akciových trhů. Ukazují to údaje sahajících až do 50. let minulého století. Upozornil na to analytik firmy Alexis Investment Partners Jason Browne.

Aktuálně tak ztrácí i akcie jiných firem, než jen výrobců čip. Dow Jonesův index klesl o 626,15 bodu, tedy o 1,51 procenta. Index technologického trhu Nasdaq se propadl o 577,33 bodu, neboli 3,26 procenta.

Z jedenácti sektorů indexu S&P jich osm kleslo, v čele s technologickými, energetickými, komunikačními a průmyslovými společnostmi. Oslabilo i sedm nejvýznamnějších technologických firem, které stojí v čele letošního růstu trhu, jako je zmíněná Nvidia nebo Microsoft.