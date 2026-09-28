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Technologické firmy zabrousily i do světa módy. O firemní merch je stále větší zájem

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Oblečení od Nvidia zahrnuje také trička, mikiny s kapucí a čepice, jsou k...

Oblečení od Nvidia zahrnuje také trička, mikiny s kapucí a čepice, jsou k dostání pouze výjimečně a pokaždé se velmi rychle vyprodají. (24. září 2026) | foto: https://www.joom.com/

V případě Nvidie prodej pravděpodobně pohání i popularita samotného Huanga....
Open AI, provozovatel Chatu GPT, nabízí své módní doplňky pouze zaměstnancům,...
„Lifestylová značka se nevyznačuje tím, co prodává, ale tím, co reprezentuje....
Tričko s logem technologické společnosti Anthropic (24. září 2026)
8 fotografií
Technologické firmy už neprodávají pouze software a čipy. Jejich loga se nově objevují i na tričkách, svetrech, mikinách nebo čepicích, které fanoušci skupují stejně jako dresy sportovních týmů.

Pro Natalii Frattovou je obléknutí si tmavě zeleného svetru s obrázkem šéfa technologické společnosti Nvidia Jensena Huanga stejné jako mít na sobě dres oblíbeného sportovního týmu. „Vlastním ragbyový dres novozélandských All Blacks a na tenhle svetr se dívám podobně. Fandím jim,“ řekla BBC Newyorčanka, která vede vlastní technologický startup. Za pletený kousek zaplatila 178 dolarů, což je v přepočtu necelých 3 800 korun.

Nvidia se bezpochyby řadí k nejúspěšnějším technologickým firmám světa a pod Huangovým vedením dokázala využít rozkvětu umělé inteligence. Zatímco ale ročně prodá desítky milionů čipů, její oblečení je mnohem exkluzivnější. Kolekce, která kromě svetru zahrnuje také trička, mikiny s kapucí a čepice, jsou k dostání pouze výjimečně a pokaždé se velmi rychle vyprodají.

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Vlastní kousky ovšem nabízí i další firmy. OpenAI, provozovatel Chatu GPT, nabízí své módní doplňky pouze zaměstnancům, ale občas jich pár uvolní i do běžného prodeje. Anthropic, který stojí zase za chatbotem Claude, loni otevřel pop-up kavárnu ve West Village na Manhattanu, kde týden zdarma rozdával kšiltovky s nápisem „thinking“.

„Technologické značky se inspirovaly módním světem. Omezení dostupnosti je častá strategie, která zvyšuje atraktivitu produktu,“ tvrdí Hazel Clarková. profesorka z Parsons School of Design v New Yorku. Důvod, proč se firmy vydávají touto cestou, je jednoduchý. Exkluzivní merch totiž zlepší reputaci a propagaci značky.

nataliefratto

Good morning from me & Jensen

#nvidia #technology #ai #motivation #tech

23. dubna 2026 v 15:21, příspěvek archivován: 22. září 2026 v 16:40
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Americká softwarová firma Palantir Technologies například čelila kritice kvůli spolupráci s armádou a policií. Minulý rok ovšem uvedla na trh vlastní řadu oblečení a od té doby se označuje za „lifestylovou značku“.

„Lifestylová značka se nevyznačuje tím, co prodává, ale tím, co reprezentuje. Důležité je, aby se s ní lidé chtěli ztotožnit, a to nadšení naší komunity dokazuje,“ řekl vedoucí strategické komunikace Palantiru Eliano Younes.

Trička, čepice, tašky ale i bundy a kousky inspirované tenisovou módou si koupili lidé z více než 60 zemí světa. „Zaujala mě ta kontroverze. Právě to ze značky dělá zajímavou a jedinečnou,“ svěřil se jeden ze zákazníků.

„Oblečení i software jsou apolitické a jsou určeny všem, kteří Palantir podporují,“ říká Younes.

Technologická Taylor Swift

Jiné značky se ve svých kolekcích vyjadřují mnohem otevřeněji. Například americká firma Anduril, která vyrábí vojenské drony, má na svých mikinách natištěný nápis „Rebuild the Arsenal“, vyjadřuje tím svou podporu zvýšení výdajů na obranu.

„Dnešní oblečení nemá žádnou vazbu na nic konkrétního. Palantir a Anduril však reprezentují řešení, která mají viditelné důsledky na obranu, umělou inteligenci nebo infrastrukturu,“ řekl právní asistent Jonathan Sargent, který si oblečení obou značek koupil.

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V případě Nvidie prodej pravděpodobně pohání i popularita samotného Huanga. 63letý muž je známý tím, že přitahuje davy fanoušků, kteří se předhánějí v získání jeho autogramu a fotky. Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg ho dokonce označil za „Taylor Swift technologického průmyslu“.

„Pro veřejnost jsou šéfové podobných firem vzory. Chtějí se jim vyrovnat,“ tvrdí profesor Gianpaolo Vignali z Manchester Fashion Institute. „Každý výběr oblečení má ale svůj význam. Ať už jde o odstín kravaty či gumičky do vlasů, jsou to signály, které nositeli umožňují vyjádřit své kulturní a ideologické postoje,“ uzavřel podle BBC.

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