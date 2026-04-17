Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

  16:00
Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální. Záběry sklenice vznášející se v beztížném stavu po boku astronautů vzbudily obrovskou pozornost. Produkt s novou příchutí arašídů je k dostání u známých prodejců ve Spojených státech.
foto: Jakub Stadler, MAFRA

Nutella se po šedesáti letech dočká nové arašídové příchutě (12. května 2025)
Starší reklama na Nutellu v Itálii.
„Upřímně, když se sklenice Nutelly stane virální při vznášení ve vesmíru, začnete mít pocit, že je možné úplně všechno. Takže naším dalším krokem bylo přirozeně uvedení první nové příchuti za více než šedesát let,“ uvedl v prohlášení Noah Szporn, senior viceprezident divize pomazánek ve společnosti Ferrero North America.

„Nutella Peanut přináší stejný krémový zážitek, který fanoušci znají a milují, nyní obohacený o neodolatelnou chuť pražených arašídů. Fanoušci si o to říkali roky. Vyslyšeli jsme je a odpolední svačina už nikdy nebude stejná,“ doplnil.

Nutella vznikla v roce 1964 a až dosud neměla jinou variantu než lískooříškovou. Sladká pomazánka s novou příchutí je aktuálně dostupná u známých maloobchodníků ve Spojených státech, mezi ně patří například Aldi, Amazon, Target či Walmart. Ceny se mohou lišit, napsal americký deník The New York Post.

Uvedení na trh se neomezuje jen na obchody. Mateřská firma Ferrero zmínila, že uvedení novinky doprovodí i speciální pop-up akcí v květnu New Yorku, kde si ji budou moci fanoušci vyzkoušet v rámci interaktivního zážitku s hrami, odměnami a ochutnávkami zdarma.

Příchod nové varianty sladké pomazánky společnost naznačila už v roce 2025. „Předpokládám, že to bude velký úspěch a jakmile to bude možné, začneme ji posílat do zámoří,“ uvedl loni v květnu na veletrhu v Indianapolis prezident a obchodní ředitel společnosti Ferrero North America Michael Lindsey.

Na loňském veletrhu Sweets and Snacks Expo v Indianapolis firma prezentovala kromě nové Nutelly také třeba hranatou verzi ikonických čokoládových bonbonů Ferrero Rocher, nové varianty sušenek Butterfinger a Keebler nebo dražé Tic Tac s příchutí limonády Dr Pepper.

