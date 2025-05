elsy Eliška Sýkorová Autor:

20:00

Severoamerická divize cukrovinkové společnosti Ferrero začala do tradiční lískooříškové Nutelly přimíchávat arašídy, z kuliček Ferrero Rocher dělá čtverečky a do dražé Tic Tac přidává příchuť kolového nápoje Dr Pepper. To vše v naději, že získá více amerických spotřebitelů.