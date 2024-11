Německou ekonomiku letos čeká pokles, říká průzkum. Příští rok má v rukou Trump

Ekonomové se už vzdali naděje, že by německá ekonomika, někdejší tahoun evropského hospodářství, v letošním roce vykázala růst. Němce tak čeká druhý rok hospodářského propadu v řadě. Po loňském poklesu o tři desetiny procenta by to letos měl hrubý domácí produkt odepsat další desetinu.