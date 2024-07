Air New Zealand se vzdává cíle snížit emise. Je první mezi dopravci

Podle stanice BBC letecká společnost dodala, že pracuje na novém krátkodobém cíli a že je i nadále odhodlána dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí v celém odvětví.

Odhaduje se, že letecký průmysl produkuje přibližně dvě procenta celosvětových emisí oxidu uhličitého, které se letecké společnosti snaží snižovat pomocí opatření zahrnujících výměnu starších letadel a používání paliva z obnovitelných zdrojů.

„V posledních měsících, a zejména v posledních několika týdnech, se také ukázalo, že potenciální zpoždění našeho plánu obnovy flotily představuje další riziko pro dosažení cíle,“ uvedl v prohlášení Greg Foran, výkonný ředitel společnosti Air New Zealand.

V roce 2022 přijala společnost Air New Zealand cíl snížit své emise do roku 2030 o téměř 29 procent. Tento cíl byl mnohem ambicióznější než cíl snížit ve stejném období emise o pět procent, který si stanovil celosvětový letecký průmysl.

Udržitelná letecká paliva (SAF) jsou klíčovou součástí strategie tohoto odvětví pro snižování emisí, ale letecké společnosti mají problémy s jejich nákupem. „Cena SAF je vyšší než u tradičních paliv a neexistuje dostatečná kapacita pro jejich výrobu ve velkém měřítku,“ řekl Ellis Taylor z analytické společnosti Cirium.

Poukázal i na problematickou situaci v rámci zpožděné výroby letadel. „Zpoždění v dodávkách nových letadel se dotýká leteckých společností po celém světě, přičemž Boeing i Airbus v posledních několika letech nedodaly dostatečné množství nových letadel, a to zejména kvůli problémům v širších dodavatelských řetězcích výrobců,“ dodal pro BBC.

„Sledujeme větší poptávku po našich letadlech, než jaké jsou momentální výrobní kapacity. Máme tisíce dodavatelů a když se jim nepodaří domluvené objednávky některých důležitých dílů doručit včas, celý výrobní proces se zpomaluje,“ okomentoval situaci Guillaume Faury, generální ředitel společnosti Airbus.

Společnost Air New Zealand je podle prohlášení společnosti i nadále odhodlána dosáhnout svého cíle nulových čistých emisí uhlíku do roku 2050. „Naše práce na odklonu od fosilních paliv pokračuje, stejně jako naše prosazování globálních a domácích regulačních a politických opatření,“ uzavřela prohlášení Dame Therese Walshová, předsedkyně společnosti Air New Zealand.