„Primárním cílem Fedu je správné nastavení měnové politiky,“ řekl Warsh. „A pokud ji nastavíme správně, což učiníme, bude vzestup inflace z posledních let minulostí,“ dodal.
Zvýšenou inflaci z uplynulých let označil Warsh za daň zatěžující obyvatele i podniky v USA. „Hodláme se této daně zbavit,“ prohlásil. „To znamená, že potřebujeme změnu v politice a že musíme přehodnotit dosavadní postupy, z nichž některé fungují a některé nefungují,“ dodal.
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Fed nepotřebuje revoluci, říká jeho nový šéf. S čím se bude potýkat Kevin Warsh
Nový šéf Fedu již minulý měsíc ohlásil vytvoření pěti pracovních skupin, které přezkoumají způsob fungování centrální banky v řadě oblastí, včetně komunikace či získávání dat.
Warsh v čele Fedu nahradil Jeroma Powella, kterého americký prezident Donald Trump opakovaně kritizoval kvůli jeho neochotě snižovat úrokové sazby. Warsh v minulosti tvrdil, že prostor pro snížení úroků existuje. Vzestup inflace v posledních měsících, za kterým stálo zdražování ropy v důsledku konfliktu na Blízkém východě, však vedl k očekávání, že Fed by mohl v letošním roce úrokové sazby naopak zvýšit.
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Trump dosadil nového šéfa centrální banky. Warsh má za úkol snížit úroky
V květnu se inflace v USA vyšplhala na 4,2 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za tři roky. V červnu se však podle dnešní zprávy americké vlády snížila na 3,5 procenta. Její pokles tak byl výraznější, než se čekalo, a to zejména díky zlevnění benzinu.
Fed v polovině minulého měsíce podle očekávání opět ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. O nastavení měnové politiky bude centrální banka znovu rozhodovat koncem tohoto měsíce.
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25. července 2025