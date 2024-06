Delta otevřela v New Yorku luxusní salonek. Nabídne i masáže nebo komorníka

„Naše týmy nešetřily žádnými detaily, aby zajistily, že hosté Delta One Lounge získají skutečně nezapomenutelný zážitek,“ uvedl Claude Roussel ze společnosti Delta Air Lines, který ve společnosti dohlíží na síť letištních salonků.

„Pro Deltu je to nová éra. Tento salonek posouvá laťku ve všech oblastech - od vybavení přes nabídku jídel a nápojů až po úroveň personalizovaných služeb. Chceme, aby naši hosté pocítili rozdíl, navíc chceme, aby cítili se vítáni a také cítili, že si jich ceníme, a to od chvíle, kdy vstoupí do dveří,“ doplnil Roussel.

Součástí salonku je restaurace, bar, pekárna i pult s občerstvením. K dispozici je cestovatelům také wellness centrum. Součástí wellness jsou masážní křesla, tamní zaměstnanci jsou také cestujícím schopni nabídnout masáž ramen či pokožky hlavy. Zákazníci se mají možnost také osvěžit ve sprchovém apartmá. K službám je také komorník, který hostům například vyleští boty.

Salonek Delta One se liší od stávajících salonků Sky Club, je větší a má více vybavení. Přístup do salonku mají cestující třídy Delta One, členové klubu Delta 360°, případně cestující vyšších tříd vybraných partnerských společností amerických aerolinek. „Doufáme, že to bude standard pro prvotřídní salonek kdekoliv,“ uvedl Roussel pro agenturu Bloomberg.

Celkově je salonek určený pro 515 hostů. To je podle Rousella dost na to, aby se předešlo problémům s přeplněností, které v posledních letech sužovaly salonky Delta po celém světě. Delta chystá podobné salonky také na letišti v Los Angeles a Bostonu.