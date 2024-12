Revoluční injekce na hubnutí zabrala míň, než se čekalo. Akcie výrobce propadly

Výsledky kontrolní studie zhruba odpovídaly účinností injekce Zepbound od konkurenční společnosit Eli Lilly, která je již na trhu a konkuruje stávající léčbě Novo s názvem Wegovy. Společnost Lilly rovněž pracuje na nové generaci léku s názvem retatrutid, který v loňské středně velké studii pomohl lidem zhubnout až o 24 procent, píše agentura Bloomberg.

Akcie Novo se po oznámení výsledků na burze v Kodani propadly až o 27 procent a v celoročním vyjádření jsou o 15 procent níže. Akcie společnosti Eli Lilly naopak vzrostly o deset procent.

Výsledky studie by sice mohly stačit k získání schválení pro CagriSemu, ale pro Novo to znamená problém s umístěním produktu na trh, uvedl ve své zprávě analytik společnosti Redburn Simon Baker. „Snažili se dosáhnout lepších výsledků než Lilly a dosáhli stejných,“ řekl Baker.

Zveřejněná studie patřila letos mezi nejočekávanější ve svém oboru. Novo spoléhá na to, že CagriSema mu pomůže čelit rostoucímu počtu konkurentů v čele právě se společností Eli Lilly. Trh s hubnutím by měl do roku 2030 narůst na téměř 130 miliard dolarů.

Výsledky naznačují, že pacientům mohly ztížit hubnutí vedlejší účinky medikamentu, uvedl Peter Welford, analytik společnosti Jefferies se sídlem v Londýně. Výsledky studie se jevily o něco lepší, když se vědci zaměřili na pacienty, kteří léčbu skutečně dodržovali – v tomto případě naměřili snížení hmotnosti v průměru o 22,7 procenta.