Nová rámcová smlouva má ze Slovenska udělat klíčového výrobce munice

Autor:
  13:00
Slovenský podnik ZVS holding uzavřel se slovenským ministerstvem obrany rámcovou smlouvu na dodávky velkorážové a středorážové munice v hodnotě až 58 miliard eur na sedm let. Dokument má umožnit zapojení dalších zemí EU a využití evropského programu SAFE, který nabízí členským státům výhodné úvěry na posílení obranných kapacit.
Fotogalerie3

Munice, kterou vyrábí ZVS holding. | foto: Czechoslovak Group a.s.

Uzavřená smlouva vychází z maximálního možného objemu výroby a má sloužit jako společná platforma, k níž se mohou připojit další evropské vlády v režimu „vláda–vláda“. Podle slovenského ministerstva obrany by se tak Bratislava mohla stát jedním ze strategických dodavatelů munice pro EU. Program SAFE bude moci zajistit financování nákupů s úrokem kolem jednoho procenta a splatností až 40 let.

„Slovensko se stalo strategickým výrobcem velkorážové munice na evropské i světové úrovni a máme ambici být lídrem v dodávkách pro členské státy EU,“ uvedl ministr obrany Robert Kaliňák. Podle něj už probíhají jednání s několika státy, které se chtějí do iniciativy zapojit.

České firmy z CSG Defence vystaví na veletrhu IDEF 2025 v Istanbulu

Do rámcové smlouvy se má postupně zapojovat také průmyslová skupina Czechoslovak Group, která vlastní polovinu ZVS. Divize CSG Defence podle svého šéfa Jana Marinova disponuje výrobními kapacitami na evropském území a chce se na projektu podílet naplno. Firma ZVS uvedla, že smlouva představuje jeden z největších milníků v její moderní historii.

ZVS má být hlavním dodavatelem dělostřelecké munice ráže 155 mm, tankové munice ráže 120 mm a kanónové munice 30 a 35 mm. Projekt slibuje mimo jiné sjednocení typů munice mezi více státy, množstevní slevy a dlouhodobou jistotu dodávek z evropských závodů.

Firmám v dodávání zbraní na Ukrajinu bránit nebudeme, prohlásil Fico

Slovensko patří k předním světovým producentům velkorážové munice. Podle dostupných údajů tvoří výroba munice přibližně dvě procenta slovenského HDP. Klíčovým podnikem celého výrobního řetězce je továrna ZVS v Dubnici nad Váhom.

Program SAFE, schválený letos Evropskou unií, umožňuje členským státům čerpat výhodné úvěry až do výše 150 miliard eur na obranné projekty. Slovensko chce z programu využít 2,3 miliardy eur, z toho téměř 40 milionů eur na nákup munice pro vlastní ozbrojené síly.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

Brusel dal Muskovi pokutu 120 milionů eur. Vadí klamavá fajfka i utajení dat

ilustrační snímek

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu...

5. prosince 2025  12:55,  aktualizováno  13:56

Pocta pro české sklo. Moser vystavuje v Paříži, kolekce pak obohatí Orient Express

Kolekce art deco ikonické sklárny Moser se stane součástí interiéru...

Česká ikonická sklárna Moser ve spolupráci s uznávaným francouzským architektem a designérem Maximem d’Angeacem představuje v Paříži kolekci inspirovanou obdobím art deco. Karlovarská kolekce se...

5. prosince 2025  13:55

Netflix se dohodl s Warner Bros. Převezme HBO Max i práva na Harryho Pottera

ilustrační snímek

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery včetně studií a platformy HBO Max. Akvizice vyjde na 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun),...

5. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  13:55

Nová rámcová smlouva má ze Slovenska udělat klíčového výrobce munice

Munice, kterou vyrábí ZVS holding.

Slovenský podnik ZVS holding uzavřel se slovenským ministerstvem obrany rámcovou smlouvu na dodávky velkorážové a středorážové munice v hodnotě až 58 miliard eur na sedm let. Dokument má umožnit...

5. prosince 2025

Konec pronájmu levných vil na Bali? Ostrovní ráj zvažuje, že zakáže Airbnb

Vila na plantáži Munduk Moding na Bali v Indonésii – pobyt na jednu noc by vás...

Indonéský ostrov Bali, který je oblíbený mezi turisty, zvažuje zákaz ubytování prostřednictvím portálu Airbnb. Je to nejnovější pokus o nastolení pořádku na ostrově, který trápí rekordní nárůst počtu...

5. prosince 2025  12:15

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

5. prosince 2025  11:02

České značky vítězí. Zákazníci stále častěji sahají i po domácích potravinách

Penny Market Lehovec. Řetězec zmodernizuje stovky svých obchodů.

Šest z deseti spotřebitelů dává přednost tuzemským producentům. Třeba při nákupu potravin je původ důležitý pro 61 procent Čechů. Nejčastěji sahají po domácím pečivu, mléku, pivu nebo vejcích....

5. prosince 2025

Předseda antimonopolního úřadu upravil dvě pokuty za kartel, AŽD zaplatí méně

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna změnil dvě ze šesti pokut, které jeho úřad vyměřil šesti firmám za kartelové dohody při zakázkách na železnici. Na základě podaného...

5. prosince 2025  10:32

Češi o práci ve startupech stojí. Loni byl o místa v nich rekordní zájem

ilustrační snímek

Z hlediska zájmu o práci v mladých inovativních firmách byl loňský rok tím nejsilnějším. Ukázala to data portálu StartupJobs, který se zaměřuje na pracovní nabídky ve startupech. Loni evidoval téměř...

5. prosince 2025

Máslo je tak levné, že proděláváme, zní od obchodů. Pochází z rozmrazených rezerv?

Chleba s máslem

Současný pokles cen másla způsobuje podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zejména dlouhodobý přebytek mléka a také to, že mléko rychle zlevňuje. Ve vyjádření svaz odmítl tvrzení, že obchodní...

5. prosince 2025  9:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Věrnost nadevše. Programy pro zákazníky stále více ovlivňují jejich volbu obchodu

ilustrační snímek

Zákazníci si na věrnostní programy zvykli natolik, že se staly pevnou součástí jejich každodenních nákupů. Jejich obliba dále roste a lidé se registrují do více programů než v minulých letech....

5. prosince 2025

Ohrožují vysoké mzdy ve stavebnictví trh s byty? Většina firem plány nemění

Premium
Stavba plaveckého bazénu v Písku (3. prosince 2025).

Roční odklad výstavby zhruba tisícovky bytů jednoho z velkých pražských developerů kvůli růstu cen stavebních prací spustil smršť reakcí. Názor o přehřátém trhu rozporuje většina z nich a přerušit...

5. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.