Nová rámcová smlouva má ze Slovenska udělat klíčového výrobce munice

Uzavřená smlouva vychází z maximálního možného objemu výroby a má sloužit jako společná platforma, k níž se mohou připojit další evropské vlády v režimu „vláda–vláda“. Podle slovenského ministerstva obrany by se tak Bratislava mohla stát jedním ze strategických dodavatelů munice pro EU. Program SAFE bude moci zajistit financování nákupů s úrokem kolem jednoho procenta a splatností až 40 let.
„Slovensko se stalo strategickým výrobcem velkorážové munice na evropské i světové úrovni a máme ambici být lídrem v dodávkách pro členské státy EU,“ uvedl ministr obrany Robert Kaliňák. Podle něj už probíhají jednání s několika státy, které se chtějí do iniciativy zapojit.
Do rámcové smlouvy se má postupně zapojovat také průmyslová skupina Czechoslovak Group, která vlastní polovinu ZVS. Divize CSG Defence podle svého šéfa Jana Marinova disponuje výrobními kapacitami na evropském území a chce se na projektu podílet naplno. Firma ZVS uvedla, že smlouva představuje jeden z největších milníků v její moderní historii.
ZVS má být hlavním dodavatelem dělostřelecké munice ráže 155 mm, tankové munice ráže 120 mm a kanónové munice 30 a 35 mm. Projekt slibuje mimo jiné sjednocení typů munice mezi více státy, množstevní slevy a dlouhodobou jistotu dodávek z evropských závodů.
Slovensko patří k předním světovým producentům velkorážové munice. Podle dostupných údajů tvoří výroba munice přibližně dvě procenta slovenského HDP. Klíčovým podnikem celého výrobního řetězce je továrna ZVS v Dubnici nad Váhom.
Program SAFE, schválený letos Evropskou unií, umožňuje členským státům čerpat výhodné úvěry až do výše 150 miliard eur na obranné projekty. Slovensko chce z programu využít 2,3 miliardy eur, z toho téměř 40 milionů eur na nákup munice pro vlastní ozbrojené síly.