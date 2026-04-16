Konec výmluv, zní z Evropské unie. Hotová je nová aplikace pro ověření věku

  18:00
Dlouho avizovaná aplikace na ochranu dětí v online prostoru je technicky připravená a brzy ji Evropa uvede do provozu. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové už Evropané nechtějí od technologických gigantů poslouchat výmluvy, proč věk svých uživatelů neověřují. Právě centralizované řešení má kromě bezpečnosti přispět i ke zmírnění zátěže pro jednotlivé společnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Aplikace, jejíž dokončení oznámila von der Leyenová tento týden, bude bezplatná a fungovat má na jakémkoli zařízení. Podle ní jde o snadno použitelné řešení pomáhající chránit děti před škodlivých a nelegálním obsahem.

Uživatelé budou ověřovat svůj věk nahráním pasu nebo občanského průkazu. Technologické platformy pak mohou prostřednictvím aplikace ověřit, zda je uživatel nad nebo pod danou věkovou hranicí. Ta bude navíc přizpůsobena zákonům konkrétní členské země. Datum narození ani jiné osobní údaje však podle Evropské komise díky zabezpečení sdíleny nebudou, píše zpravodajský web CNN.

Bič na Facebook, TikTok a další sociální sítě. EU nabídne kontrolu věku

Právě k bezpečnosti aplikace se von der Leyenová vyjádřila i ve středečním příspěvku zveřejněném na platformě LinkedIn. V něm uvedla, že aplikace bude mít nejvyšší standardy ochrany soukromí na světě.„Uživatelé prokážou svůj věk, aniž by sdělili jakékoli další osobní údaje. Jednoduše řečeno, je proces zcela anonymní a uživatele tak nelze sledovat,“ míní von der Leyenová.

Evropská unie si od zavedení novinky také slibuje, že se společnosti provozující online platformy přestanou vymlouvat na to, že je ověření věku uživatelů v praxi problematické a těžko vymahatelné. „Budeme mít nulovou toleranci vůči společnostem, které nerespektují práva našich dětí,“ uvedly v prohlášení za Evropskou komisi Ursula von der Leyenová a její místopředsedkyně Henna Virkkunenová.

Firmy versus Zuckerberg

Změna přichází v době, kdy platformy provozující sociální sítě čelí stále rostoucímu globálnímu tlaku na lepší ochranu mladých lidí v online prostoru a kdy některé státy přistupují u nezletilých k jejich úplnému zákazu. Krok má tak rozptýlit i obavy rodičů o bezpečnost jejich potomků. „Tato aplikace dává rodičům silný nástroj k ochraně dětí,“ napsaly ve zmíněné deklaraci von der Leyenová a Virkkunenová.

„Šmírovací" směrnice prošla Radou EU. Zklamání, reagovala česká europoslankyně

Prototyp aplikace představila Evropská komise již loni v červenci. Od té doby se do jejího testování zapojilo šest členských států, mezi nimiž byla Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Dánsko a Kypr. V souvislosti s nadcházející změnou oslovila americká CNN i společnosti Meta, TikTok, Apple a Google, žádný z jejich zástupců však na žádost o komentář nereagoval.

Například generální ředitel Mety Mark Zuckerberg nicméně dlouhodobě usiluje o to, aby odpovědnost nesly obchody s aplikacemi (například App Store či Google Play), které slouží k jejich stahování. Ty by podle něj měly fungovat jako centrální místa pro ověření věku. Firmy ale se Zuckerbergovým nápadem nesouhlasí, podle nich by tak musely shromažďovat velké množství dat i od dospělých uživatelů, kteří si chtějí stáhnou běžnou aplikaci, jakou je třeba počasí.

Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Konec výmluv, zní z Evropské unie. Hotová je nová aplikace pro ověření věku

Ilustrační snímek

Dlouho avizovaná aplikace na ochranu dětí v online prostoru je technicky připravená a brzy ji Evropa uvede do provozu. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové už Evropané nechtějí...

16. dubna 2026

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...

Chebští zastupitelé dnes po dlouhé diskuzi schválili memorandum o spolupráci a vstup Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) do Strategického podnikatelského...

16. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:40

Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...

16. dubna 2026  15:36

Evropa má letecké palivo už jen na týdny, říká šéf IEA. Aerolinky začínají rušit lety

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března...

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů a první aerolinky už kvůli tomu ruší některé lety. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, začnou se brzy rušit spoje i jinde. Brána do...

16. dubna 2026,  aktualizováno  15:09

Žít odpovědností, utvářet budoucnost: Jak funguje udržitelnost ve výrobě?

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

WITTE Automotive je rodinná firma s více než 125letou historií a díky tomu je odpovědnost i transformace nedílnou součástí její identity. Společnost si klade za cíl podporovat udržitelný růst a...

16. dubna 2026  14:46

Palivová krize vyšroubuje ceny výstavby, varuje Havlíček. Vláda slibuje inflaci krotit

Ilustrační snímek

Přes devadesát procent developerů se během letoška chystá zdražovat. V průměru asi o sedm procent. Ceny bydlení ale mohou růst ještě výrazněji kvůli hrozícímu nedostatku energií v důsledku války na...

16. dubna 2026  13:44

Nové letištní kontroly způsobují chaos. Lidé čekají hodiny, některým spoj uletí

Nový systém hraničních kontrol Evropské unie pro občany zemí mimo EU, který...

Nový systém pro cestující ze zemí mimo Evropskou unii způsobuje na části evropských letišť dlouhé čekání. Při pasové kontrole se tvoří fronty v řádu hodin, kvůli kterým někteří cestující nestíhají...

16. dubna 2026  11:45

Vrtů budou ještě desítky, líčí manažer cestu za teplem ze země. Trvá už 20 let

Antonín Tym, manažer projektu Synergys, který se zabývá teplem z geotermálních...

Na začátku, tedy před více jak 20 lety, byla vize levnějšího a ekologičtějšího zdroje tepla pro dálkové vytápění. Do dvou let by se myšlenka měla zhmotnit a teplo z geotermálních vrtů má pokrýt 10 až...

16. dubna 2026  9:10

Čokoládovna Figaro přesouvá výrobu do Česka, propustí i část zaměstnanců

Čokoláda Figaro. (2. února 2011)

Slovenský výrobce čokolády Figaro přesouvá svoji výrobu v závodě v Trnavě do závodu v Rohatci v České republice. Svůj krok odůvodňuje strategickým přehodnocením podnikatelských aktivit v regionu....

16. dubna 2026  7:51

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o pět procent, nad odhady

Ilustrační snímek burza

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o pět procent, čímž podle agentury Reuters překonala očekávání analytiků, kteří odhadovali růst HDP na 4,8 procenta.

16. dubna 2026  4:03,  aktualizováno  6:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vypadli i důchodci a samoživitelky. Na podporu bydlení jsou všichni příliš bohatí

Premium
Jen v letošním roce se předpokládá, že provoz kontaktních míst, asistence...

Samoživitelky, starobní důchodci nebo lidé pracující za minimální mzdu. Ti všichni podle organizací zabývajících se začleňováním znevýhodněných lidí a opozičních poslanců vypadnou ze systému podpory...

16. dubna 2026

Já na prvním místě: Češi utrácejí jinak než dřív. Na jakém zboží se to nejvíc projevuje

Rozmazané linky a stíny jsou poměrně praktickou záležitostí.

Tempo růstu maloobchodních tržeb, které v únoru dosáhlo v porovnání s loňskem 4,1 procenta, momentálně živí hlavně zboží denní potřeby. U něj je meziroční růst sedmiprocentní, a to především díky...

16. dubna 2026

