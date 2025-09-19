Věže katedrály Notre-Dame jsou turistům už přístupné. Kolik si připravit na vstup

Prezident Emmanuel Macron v pátek v Paříži slavnostně otevřel po požáru restaurované věže katedrály Notre-Dame. Při ceremoniálu sám na věž francouzské dominanty vystoupal a srdečně poděkoval všem, kteří se na obnově katedrály podíleli. Návštěvníci z řad veřejnost budou moci věže navštívit poprvé v sobotu.

„Nekonečně děkuji více než dvěma tisíci řemeslníkům a umělcům, kteří přijeli z celé Francie. Díky jejich genialitě se katedrála opět pyšní svou původní krásou a nabízí nádherný výhled na Paříž,“ uvedl Macron na síti X. Francie přístup do věží znovu otevírá u příležitosti Dnů kulturního dědictví.

Při opravách po požáru, který v dubnu 2019 zachvátil katedrálu, restaurátoři a dělníci prohlídku věží zcela přepracovali, uvedla Marie Lavandierová ze Střediska národních památek (CMN). Návštěvníci musí celkem zdolat 424 schodů, aby si mohli vychutnat výhled na centrum Paříže. Na rozdíl od bezplatné návštěvy katedrály stojí vstup do věží historického monumentu 16 eur (přibližně 390 Kč).

AFP uvedla, že klíčové práce na katedrále, která je součástí světového dědictví UNESCO, jsou otevřením věží dokončené. Předseda instituce pověřené restaurováním katedrály Philippe Jost upřesnil, že další práce se zaměří na renovaci východního konce budovy za kůrem.

První snímky opravené katedrály Notre-Dame. Přišel Macron, otevře se za týden

Notre-Dame zachvátily plameny večer 15. dubna 2019. Oheň se rozšířil v krovu a pohltil rozsáhlé části katedrály považované za jedno z nejlepších děl francouzské gotické architektury. Většinu uměleckých a liturgických předmětů se podařilo zachránit.

Příčina požáru dosud nebyla zcela objasněna, oheň mohla způsobit závada v elektroinstalaci či nedopalek cigarety. Na centrální věžičce se tehdy dlouhodobě prováděly restaurátorské práce. Podle vyšetřovatelů chrám nikdo nezapálil úmyslně.

Chrámová loď katedrály byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně znovuotevřena 9. prosince 2024. Ceremoniálu se vedle Macrona účastnil také jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj a tehdy čerstvě znovuzvolený americký prezident Donald Trump.

