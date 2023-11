Švédské revoluční baterie míří na trh. Mohly by odstranit závislost na Číně

Levnější, udržitelnější a bez závislosti na Číně. Právě taková by měla být nová bezlithiová sodíko-iontová baterie, za kterou stojí švédská společnost Northvolt. Odborníci ji prozatím navrhli pouze pro skladování elektrické energie, do budoucna by ale mohla najít použití i v elektromobilech nebo elektrických skútrech.