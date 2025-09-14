Na silniční křižovatce nedaleko Tromsa se skví velká cedule a na ní nápis: „Nemáme rádi turisty.“ Je v angličtině, stejně jako v norštině. O kousek dál je další podobný nápis a pak ještě třetí. Město, které je téměř stejně velké jako finské Rovaniemi, navštíví více než dvakrát tolik turistů než to finské ležící na polárním kruhu, píše finský portál yle.
Většina obyvatel Tromsa je rozladěna každodenními problémy způsobenými velkým počtem přijíždějících turistů. Ať jsou to rostoucí ceny bydlení, nebezpečné dopravní situace, snížená kvalita života anebo lidé, kteří odhazují odpadky a nerozumí norské kultuře. Problém špatně se chovajících turistů je zvláště patrný v malých vesnicích v okolí Tromsa.
Nápisy „Nemáme rádi turisty“ lze najít jen kousek od Tromsa v rybářské vesnici Kvaløyvågen. Tam jsou negativní emoce vůči turistům asi nejsilnější, alespoň na povrchu. Samotní obyvatelé vesnice se ale k této záležitosti nechtějí veřejně vyjadřovat.
„Turisté přijeli a vypustili odpad ze svých obytných vozů do fjordu vedle mého domu,“ vysvětluje muž, který bydlí v domě hned za cedulí. Na druhé straně, někteří obyvatelé vesnice se tu turismem živí. Jen asi sto metrů od cedule inzeruje dům u silnice své služby bed and breakfast.
Infrastruktura nestačí růstu
Podle projektové manažerky pro řízení cestovního ruchu v Tromsu Helgy Bårsdatter Kristiansenové nejde o to, že by město nebo okolní vesnice nebyly schopny pojmout více turistů. „Máme místa, kde je kapacita pro turisty již téměř plně využita a další cestovatele nepojme. Na druhé straně ale existují i taková, která by mohla přijmout více návštěvníků. Problémem je, že infrastruktura pro turismus neudržela krok s jeho růstem,“ říká.
V oblasti Tromsa je například nedostatek turistických toalet. „Máme poměrně těžkopádnou byrokracii, a to i pokud jde o stavbu toalet. Stavba něčeho takového může snadno trvat několik let,“ dodává Kristiansenová.
Růst cestovního ruchu také zvýšil ceny nájmů a koupí bytů v Tromsu. Jedním z důvodů je nadšení obyvatel pronajímat své byty na stránkách pro krátkodobé pronájmy, jako je Airbnb. Těch je ve městě momentálně více než 3 000. Na Airbnb je momentálně k dispozici více lůžek než v oficiálních turistických ubytovacích zařízeních.
Nedostatek bytů zasáhl zejména studenty. Jen týden před začátkem semestru čekalo asi tisíc vysokoškolských studentů ve frontě na nouzové ubytování poskytované univerzitami. „Měsíční nájem 600 eur (15 000 Kč) za pokoj ve studentském sdíleném bytě je levný!“ říká studentka medicíny Sophie Surzhyková, která se právě přestěhovala do Tromsa. Měla podle vlastních slov štěstí, že ho vůbec našla.
Stejný problém se týká i sezonních pracovníků, ale také stálých obyvatel, kteří sní o koupi bytu ve městě – bez ohledu na to, jak vysoký je jejich plat.
Chaos v dopravě
Rozladění místních je způsobeno také dopravním chaosem, ten do města vnesli turisté. Bezmála sedmdesát procent obyvatel města má pocit, že turisté vytvářejí nebezpečné situace v dopravě. „Statisticky je jen otázkou času, než někdo zemře,“ říká Henrik Romsaas, správce parku pro volnočasové služby v Tromsu.
Nejnebezpečnější dopravní situace vznikají na malých, klikatých horských silnicích, na něž se turisté vydávají bez předchozích zkušeností s řízením v zimních podmínkách. Řidiči se často pokoušejí jezdit auty i na lyžařských tratích anebo dokonce sjezdovkách. „Každý den musí silniční nebo záchranná služba vyjíždět alespoň k jednomu turistovi, který sjel do příkopu, někdy je to i pět nebo šest lidí,“ říká Romsaas.
„Pokud například sto expedic rozdělá sto táboráků v terénu každou noc po dobu tří měsíců, má to viditelné důsledky na citlivé horské prostředí,“ říká Bårsdatter Kristiansenová.
Jedním z největších environmentálních problémů v Tromsu je však turistika s jedním společným jmenovatelem – polární záře. V současné době existuje více než stovka společností různé velikosti, které v Tromsu nabízejí zájezdy za polární září. „Ne každý má ale jasno v tom, jak fungovat ekologicky udržitelným způsobem. Nicméně se na tom pracuje,“ dodává.
Jednou z nejznámějších atrakcí Tromsa je vyhlídková lanovka Fjellheisen na nedaleký vrchol Storsteinen. Podle statistik ji loni navštívilo celkem 350 000 návštěvníků.
Podle Niiny Pietikäinenové, obchodní ředitelky a vedoucí oddělení udržitelnosti společnosti Norwegian Travel, která je vlastníkem lanovky, je zřejmé, že příroda nemůže zůstat nedotčená, když se tam každoročně sjíždějí statisíce turistů. „V terénu je vidět, že tam lidé chodí už léta. Na druhé straně je dobré, že máme jednu masovou turistickou destinaci, aby turisté nechodili na každou naši horu,“ říká Pietikäinenová.
