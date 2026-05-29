Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zrušte zákaz těžby v Arktidě, žádají Norové Brusel. Ten na něm zatím trvá

Autor:
  10:16
Norsko by rádo zrušilo evropské moratorium na nové plynové a ropné vrty v Arktidě. Tam se totiž nachází téměř dvě třetiny jeho surovinových zdrojů. Norští politici, úředníci i lobisté tak stále častěji jezdí do Bruselu, aby ovlivnili unijní instituce.

Společnost Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském kontinentálním šelfu a je jedním z největších provozovatelů těžby na moři. (20. listopadu 2025). | foto: Equinor

Norsko, které nikdy nevstoupilo do EU, je největším vývozcem ropy a plynu v západní Evropě. Produkce z jeho kontinentálního šelfu pokrývá zhruba třetinu poptávky po plynu v EU a Velké Británii, píše agentura Bloomberg.

„Norsko je velmi aktivní a umí se ozvat,“ uvedla v Bruselu zvláštní vyslankyně EU pro Arktidu Claude Veron-Revilleové. „Velmi dobře ví, jak zasahovat a je velmi dobře organizované,“ dodala.

Norská pomoc Evropě: další těžba plynu v Severním moři a hledání nových ložisek

Jen letos navštívilo Brusel už jedenáct norských ministrů, kteří řešili témata od Arktidy přes obchod až po energetiku a kosmický sektor. Blokáda Hormuzského průlivu dala navíc Norsku nové pádné argumenty, jak přesvědčit Brusel ke zrušení moratoria na nové arktické vrty, protože EU je stále více závislá na norském plynu.

Jádrem sporu je klima

Jádrem sporu je klima a životní prostředí. Kritici upozorňují, že arktický region se otepluje třikrát až čtyřikrát rychleji než globální průměr, je zranitelnější vůči těžební činnosti a další vrty ohrožují přechod od fosilních paliv.

Krátkodobá energetická krize podle nich není dostatečným důvodem k otevření Arktidy pro těžbu. Zákaz nových vrtů, který EU zavedla v roce 2021, je podle Veron-Revilleové v souladu s klimatickými závazky unie. Dodala, že případné zrušení je nakonec na členských státech. EU definuje Arktidu jako oblast nad polárním kruhem.

Norský plyn míří do českých domácností: Pražská plynárenská podepsala klíčový kontrakt

Norsko s tímto výkladem nesouhlasí. „Neexistují žádné klimatické důvody, proč zacházet odlišně s ropou a plynem těženými severně a jižně od určité linie,“ řekl agentuře Bloomberg norský ministr zahraničí Espen Barth Eide.

Proti rozšíření těžby ovšem vystupují i mnohé akademické a klimatické organizace i někteří investoři. V otevřeném dopise vyzvali Evropskou komisi, aby zachovala a posílila ochranu před novou fosilní infrastrukturou severně od polárního kruhu. Mezi signatáři z finančního sektoru jsou například společnost Nordea Asset Management, největší norská penzijní společnost KLP i banky Triodos Bank a Cultura Bank.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

Zrušte zákaz těžby v Arktidě, žádají Norové Brusel. Ten na něm zatím trvá

Společnost Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském...

Norsko by rádo zrušilo evropské moratorium na nové plynové a ropné vrty v Arktidě. Tam se totiž nachází téměř dvě třetiny jeho surovinových zdrojů. Norští politici, úředníci i lobisté tak stále...

29. května 2026  10:16

Trápení se silnou korunou. Polovině exportérů silná koruna snižuje zisky

Premium
ilustrační snímek

Exportéři vyčíslili kurzové ztráty za první čtvrtletí na skoro 48 miliard. Přesto vývozce mnohem více než koruna trápí nepřehledná geopolitická situace a byrokracie. Potvrdil to aktuální ČSOB Index...

29. května 2026

Ještě přísnější než bezemisní. Jaké bydlení bude skutečně zelené?

ilustrační snímek

U nových budov musí být spotřeba o deset procent nižší, než je standard na budovy s takzvanou téměř nulovou spotřebou, a u rekonstrukcí dosáhnout úspory neobnovitelné energie alespoň o 30 procent. To...

29. května 2026

Další chlouba Donalda Trumpa: rýsuje se 250dolarová bankovka s jeho portrétem

Návrh 250dolarové bankovky s tváří prezidenta Donalda Trumpa a podpisem, kterou...

Představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa tlačí u příležitosti oslav výročí založení Spojených států na vytvoření bankovky v hodnotě 250 dolarů (asi 5200 Kč), na níž by byl portrét šéfa...

28. května 2026  22:20

Evropa sní, že se stane čipovou velmocí. Pokud dá dohromady 120 miliard eur

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Evropská komise (EK) připravuje nový plán na podporu polovodičového průmyslu v Evropské unii, který si do roku 2035 vyžádá investice v hodnotě 120 miliard eur (téměř tři biliony Kč) ze soukromého i...

28. května 2026  21:04

Victoria’s Secret v Česku otevírá další obchod. Značka se vrací k růstu

Hailey Bieber ve valentýnské kampani pro značku Victoria´s Secret (2026)

Oblíbená značka spodního prádla Victoria’s Secret otevře v pátek 29. května svou druhou pobočku v Praze. Nový butik bude v obchodním centru Palladium, sortiment nové prodejny zahrnuje spodní prádlo,...

28. května 2026

Jen sankce nestačí. Íránská stínová flotila nadále zásobuje Čínu ropou

Americké síly provádějí kontrolu ropného tankeru plujícího pod íránskou vlajkou...

Íránu se navzdory dlouholetým americkým sankcím nadále daří vydělávat na prodeji ropy. Tankery totiž produkt překládají nedaleko malajsijského pobřeží, odkud následně míří do Číny. Díky tomu se...

28. května 2026

Ovoce a zelenina z Arménie nesmí do Ruska. To náhle zjistilo sanitární problémy

Trh. Ilustrační foto.

Omezení dovozu čerstvých rajčat, okurek, paprik, jahod a listové zeleniny z Arménie dočasně nařídila ruská veterinární a fytosanitární služba Rosselchoznadzor. Nařízení začne platit od konce tohoto...

28. května 2026  17:24

Brusel pokutuje Temu za rizikové zboží obří částkou. Zakročme taky, zní v Česku

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur (asi 4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici,...

28. května 2026  17:03

V Praze otevřel Biskup. Restaurace s obchodem servíruje česká jídla po japonsku

V centru Prahy, na rohu ulic Dlouhá a Hradební, otevřel nový podnik Biskup....

V centru Prahy na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřel nový podnik jménem Biskup. Spojuje restauraci s obchodem a místo klasických hlavních jídel sází na menu složené z několika menších porcí. Hosté...

28. května 2026  16:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi už vydělávají sami na sebe. Stát je letos „stál“ téměř sto padesát dní práce

ilustrační snímek

Den daňové svobody letos v Česku připadl na 29. května, nastal tedy o den dříve než loni. Znamená to, že Češi podle výpočtu Liberálního institutu pomyslně pracovali na stát 149 dní v roce. Od pátku...

28. května 2026  13:56

Philip Morris uvádí na trh nové zařízení na nahřívání tabáku

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák...

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák BONDS 2 by IQOS. Firma tím rozšiřuje své portfolio bezdýmných alternativ v segmentu nahřívaného tabáku, kam přesouvá...

28. května 2026  13:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.