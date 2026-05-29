Norsko, které nikdy nevstoupilo do EU, je největším vývozcem ropy a plynu v západní Evropě. Produkce z jeho kontinentálního šelfu pokrývá zhruba třetinu poptávky po plynu v EU a Velké Británii, píše agentura Bloomberg.
„Norsko je velmi aktivní a umí se ozvat,“ uvedla v Bruselu zvláštní vyslankyně EU pro Arktidu Claude Veron-Revilleové. „Velmi dobře ví, jak zasahovat a je velmi dobře organizované,“ dodala.
Jen letos navštívilo Brusel už jedenáct norských ministrů, kteří řešili témata od Arktidy přes obchod až po energetiku a kosmický sektor. Blokáda Hormuzského průlivu dala navíc Norsku nové pádné argumenty, jak přesvědčit Brusel ke zrušení moratoria na nové arktické vrty, protože EU je stále více závislá na norském plynu.
Jádrem sporu je klima
Jádrem sporu je klima a životní prostředí. Kritici upozorňují, že arktický region se otepluje třikrát až čtyřikrát rychleji než globální průměr, je zranitelnější vůči těžební činnosti a další vrty ohrožují přechod od fosilních paliv.
Krátkodobá energetická krize podle nich není dostatečným důvodem k otevření Arktidy pro těžbu. Zákaz nových vrtů, který EU zavedla v roce 2021, je podle Veron-Revilleové v souladu s klimatickými závazky unie. Dodala, že případné zrušení je nakonec na členských státech. EU definuje Arktidu jako oblast nad polárním kruhem.
Norsko s tímto výkladem nesouhlasí. „Neexistují žádné klimatické důvody, proč zacházet odlišně s ropou a plynem těženými severně a jižně od určité linie,“ řekl agentuře Bloomberg norský ministr zahraničí Espen Barth Eide.
Proti rozšíření těžby ovšem vystupují i mnohé akademické a klimatické organizace i někteří investoři. V otevřeném dopise vyzvali Evropskou komisi, aby zachovala a posílila ochranu před novou fosilní infrastrukturou severně od polárního kruhu. Mezi signatáři z finančního sektoru jsou například společnost Nordea Asset Management, největší norská penzijní společnost KLP i banky Triodos Bank a Cultura Bank.