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Norsko testuje rakety v přepravním kontejneru. Zasáhnou lodě na 250 kilometrů

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  12:20
Norské zbrojařské firmě Kongsberg se podařilo otestovat nový systém pro odpalování protilodních střel Naval Strike Missile (NSM), který se vejde do standardního přepravního kontejneru. Řešení má usnadnit rychlé nasazení raket na pozemních stanovištích, nákladních automobilech i na lodích. Výrobce chce nabídnout zákazníkům modulární zbraňový systém, který lze podle potřeby přemisťovat a přizpůsobovat různým platformám.

Prototyp systému, který ukrývá čtyři protilodní střely NSM ve standardním dvacetistopém kontejneru, otestovala společnost Kongsberg na vojenském polygonu v Norsku na začátku října. Firma vývoj i zkoušky financovala z vlastních prostředků. Cílem je urychlit uvedení nového řešení na trh a snížit technická rizika pro případné zákazníky, uvedl web Naval News.

Kontejnerová varianta vychází z dosavadního vývoje odpalovacího zařízení pro čtyři střely NSM, které Kongsberg již přizpůsobil pro instalaci na nákladní automobily v rámci pobřežní obrany. Firma současně využívá zkušenosti z amerického programu Expeditionary Ship Interdiction System, zaměřeného na schopnosti amerického námořnictva a námořní pěchoty zasahovat nepřátelské lodě, i z probíhající integrace střel NSM do modulárního kontejnerového systému Standard Flex dánského námořnictva.

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Základní předností novinky je možnost rychle přesouvat zbraňový systém mezi různými místy a nosiči. Kongsberg počítá se třemi hlavními způsoby využití: instalací na nákladní automobily, rychlým rozmístěním na pozemních stanovištích a nasazením na vojenských lodích, ať už s posádkou, nebo bez ní.

„Možnost rozmísťovat moduly a znovu je přesouvat je přirozeným trendem, který následuje mnoho zákazníků,“ řekl serveru Naval News Ståle Mortensson, viceprezident pro rozvoj obchodu a strategii v jednotce Emerging Business společnosti Kongsberg Missiles & Aerostructures.

Kontejner obsahuje čtyři střely NSM uložené v odpalovacích pouzdrech na výsuvné konstrukci. Před odpálením se otevře střecha kontejneru, odpalovací zařízení se vysune do potřebné polohy a po vypuštění střely se může opět zasunout dovnitř.

„Podařilo se nám do kontejneru umístit kompletní čtyřnásobné odpalovací zařízení, zdvihací mechanismus i systém pro zvládání účinků výstřelu. Našli jsme tam místo také pro generátor a prostor s elektronikou. Mimo kontejner musí být pouze plánování mise,“ uvedl Mortensson.

Právě zvládnutí účinků odpálení představovalo jeden z důležitých technických úkolů. Při startu rakety vznikají značné tlakové a tepelné účinky, s nimiž je nutné počítat při konstrukci odpalovacího zařízení i při jeho umístění na palubě lodi.

Kontejnerový raketový systém Kongsberg
Kontejnerový raketový systém Kongsberg

Kontejnerový raketový systém Kongsberg

Výsledky testů podle Kongsbergu umožní firmě lépe jednat s výrobci vojenských platforem o integraci nového modulu. U lodí je totiž třeba zohlednit nejen rozměry zařízení a jeho upevnění, ale také bezpečnost okolních konstrukcí, zvládání účinků odpálení a úhly, pod nimiž mohou střely opouštět odpalovací zařízení.

„Nyní dokážeme zákazníkům lépe vysvětlit dopady na konstrukci lodí a na jejich horní paluby, například požadavky na upevňovací body, zvládání účinků výstřelu a úhly odpalu,“ řekl Mortensson.

Protilodní střela s dosahem přes 250 kilometrů

Střela NSM, jejímž původním zadavatelem bylo norské námořnictvo, je určena především k ničení hladinových plavidel. Konstrukce klade důraz na obtížnou zjistitelnost a schopnost pronikat protivzdušnou a protiraketovou obranou nepřátelských lodí. Zbraň je navržena pro operace na otevřeném moři i v pobřežních vodách, kde může být orientace a zaměřování cílů komplikovanější.

Její dosah přesahuje 250 kilometrů. Při letu využívá navigaci podporovanou systémem GPS a v závěrečné fázi navádění pokročilý infračervený zobrazovací vyhledávač. Ten pracuje ve dvou pásmech a disponuje funkcí automatického rozpoznávání cílů, což střele pomáhá identifikovat zamýšlený objekt útoku.

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