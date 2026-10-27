Norsko testuje rakety v přepravním kontejneru. Zasáhnou lodě na 250 kilometrů

Prototyp systému, který ukrývá čtyři protilodní střely NSM ve standardním dvacetistopém kontejneru, otestovala společnost Kongsberg na vojenském polygonu v Norsku na začátku října. Firma vývoj i zkoušky financovala z vlastních prostředků. Cílem je urychlit uvedení nového řešení na trh a snížit technická rizika pro případné zákazníky, uvedl web Naval News.
Kontejnerová varianta vychází z dosavadního vývoje odpalovacího zařízení pro čtyři střely NSM, které Kongsberg již přizpůsobil pro instalaci na nákladní automobily v rámci pobřežní obrany. Firma současně využívá zkušenosti z amerického programu Expeditionary Ship Interdiction System, zaměřeného na schopnosti amerického námořnictva a námořní pěchoty zasahovat nepřátelské lodě, i z probíhající integrace střel NSM do modulárního kontejnerového systému Standard Flex dánského námořnictva.
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Základní předností novinky je možnost rychle přesouvat zbraňový systém mezi různými místy a nosiči. Kongsberg počítá se třemi hlavními způsoby využití: instalací na nákladní automobily, rychlým rozmístěním na pozemních stanovištích a nasazením na vojenských lodích, ať už s posádkou, nebo bez ní.
„Možnost rozmísťovat moduly a znovu je přesouvat je přirozeným trendem, který následuje mnoho zákazníků,“ řekl serveru Naval News Ståle Mortensson, viceprezident pro rozvoj obchodu a strategii v jednotce Emerging Business společnosti Kongsberg Missiles & Aerostructures.
Kontejner obsahuje čtyři střely NSM uložené v odpalovacích pouzdrech na výsuvné konstrukci. Před odpálením se otevře střecha kontejneru, odpalovací zařízení se vysune do potřebné polohy a po vypuštění střely se může opět zasunout dovnitř.
„Podařilo se nám do kontejneru umístit kompletní čtyřnásobné odpalovací zařízení, zdvihací mechanismus i systém pro zvládání účinků výstřelu. Našli jsme tam místo také pro generátor a prostor s elektronikou. Mimo kontejner musí být pouze plánování mise,“ uvedl Mortensson.
Právě zvládnutí účinků odpálení představovalo jeden z důležitých technických úkolů. Při startu rakety vznikají značné tlakové a tepelné účinky, s nimiž je nutné počítat při konstrukci odpalovacího zařízení i při jeho umístění na palubě lodi.
Kontejnerový raketový systém Kongsberg
Výsledky testů podle Kongsbergu umožní firmě lépe jednat s výrobci vojenských platforem o integraci nového modulu. U lodí je totiž třeba zohlednit nejen rozměry zařízení a jeho upevnění, ale také bezpečnost okolních konstrukcí, zvládání účinků odpálení a úhly, pod nimiž mohou střely opouštět odpalovací zařízení.
„Nyní dokážeme zákazníkům lépe vysvětlit dopady na konstrukci lodí a na jejich horní paluby, například požadavky na upevňovací body, zvládání účinků výstřelu a úhly odpalu,“ řekl Mortensson.
Protilodní střela s dosahem přes 250 kilometrů
Střela NSM, jejímž původním zadavatelem bylo norské námořnictvo, je určena především k ničení hladinových plavidel. Konstrukce klade důraz na obtížnou zjistitelnost a schopnost pronikat protivzdušnou a protiraketovou obranou nepřátelských lodí. Zbraň je navržena pro operace na otevřeném moři i v pobřežních vodách, kde může být orientace a zaměřování cílů komplikovanější.
Její dosah přesahuje 250 kilometrů. Při letu využívá navigaci podporovanou systémem GPS a v závěrečné fázi navádění pokročilý infračervený zobrazovací vyhledávač. Ten pracuje ve dvou pásmech a disponuje funkcí automatického rozpoznávání cílů, což střele pomáhá identifikovat zamýšlený objekt útoku.