Na sociální sítě až od patnácti let. Norsko chce chránit děti i teenagery

Norsko plánuje zavést věkové omezení pro mladé uživatele sociálních sítí, minimální hranice by měla být patnáct let. Země tvrdí, že chce chránit děti před škodlivým obsahem. „Bude to těžký úkol,“ připustil norský premiér Jonas Gahr Støre.