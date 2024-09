Norové brojí proti toulání. Země stopla kampaň na podporu turismu

Norsko uplatňuje unikátní právo zvané „allemannsretten“, které umožňuje kempování téměř kdekoliv v přírodě. Cílem kampaně bylo ukázat právě spojení Norů s přírodou a také přilákat více mezinárodních návštěvníků.

Šéfové turistických organizací v severním a západním Norsku jsou ale ohledně kampaně skeptičtí. Tvrdí, že již i oni nyní pociťují dopady nadměrné turistiky. „Může to vést k nárůstu počtu turistů a kempování v přírodních oblastech, aniž by byla dodržována pravidla nebo omezení. Už nyní máme oblasti, kde to je náročné,“ cituje web Life in Norway slova šéfa turistického sdružení Northern Norway.

„Určitě chceme, aby si návštěvníci užili naši přírodu, ale dáváme přednost dobře organizovaným udržitelným nabídkám, které poskytují kompetentní zkušené společnosti v odvětví cestovního ruchu. To má zajistit, aby si naši úžasnou přírodu mohli místní obyvatelé i návštěvníci užívat po celá desetiletí,“ uvedl pro portál The Guardian Stein Ove Rolland, šéf organizace Fjord Norway, která podporuje cestovní ruch na západě Norska.

Dodal, že propagace venkovních aktivit v době, kdy stoupá zájem o dovolené a výlety v zahraničí, může být riskantní. „Povede k tomu, že více lidí bude chtít prozkoumat zranitelné přírodní oblasti na vlastní pěst. To vyústí v opotřebení přírody, zvýšené množství odpadků a potenciálně to může vést k nehodám, které mohou vyžadovat zásah záchranných týmů,“ zmínil Rolland.

Portál The Guardian již dříve upozornil, že s přibývajícími vlnami veder a nárůstem četnosti lesních požárů mnoho lidí mění své zažité dovolenkové zvyklosti a vydávají se během léta častěji na sever. S rostoucím zájmem o turistiku v Norsku se však zvýšil počet nevhodně zaparkovaných obytných vozů či například počet záchranných operací s cílem najít turisty ztracené v horách.

Chovat se zodpovědně

Společnost Innovation Norway pozastavila svou kampaň na neurčito. S jednotlivými územními správními jednotkami a dalšími subjekty, které byly ke kampani skeptické, hodlá nyní vést dialog.

„Je důležité povzbudit turisty, aby se v norské přírodě chovali zodpovědně. Chceme také lidi inspirovat k návštěvě naší země a objevování úžasných zážitků, které vytvoří vzpomínky na celý život,“ uvedla v prohlášení šéfka organizace Innovation Norway.

„Budeme pokračovat v dialogu s cestovním průmyslem a věříme, že tento koncept povzbudí potenciální turisty, aby přijali filozofii friluftsliv (norský koncept, který doslova znamená život na čerstvém vzduchu, pozn. red.) a přiměje je k tomu, aby se k naší jedinečné přírodě chovali s péčí a respektem,“ doplnila šéfka organizace.

Podle Bente Liearové z organizace Norsk Friluftsliv je nutné mít vždy pro budoucí návštěvníky jasnou strategii. „To zahrnuje jasný plán, kam je směrovat, kde máme kapacitu, jak je přivítat a jak je seznámit s přírodou,“ řekla. „Nemůžeme pozvat 30 hostů, pokud je stůl prostřen pro čtyři,“ doplnila.

Dodala také, že s právem allemannsretten je spojená povinnost projevovat úctu k přírodě. „Stručně řečeno: nezanecháme žádné stopy. To je něco, co se v Norsku učíme, když jsme děti – od rodiny nebo ve škole – ale pro mnoho zahraničních turistů to není tak samozřejmé,“ uzavřela pro The Guardian Liearová.