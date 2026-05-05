Trojice polí leží necelých deset kilometrů od pole Ekofisk, jedné z nejdůležitějších těžebních lokalit v Severním moři. Uzavřena byla v roce 1998.
Obnovení těžby si vyžádá investice ve výši 19 miliard norských korun (asi 42,8 miliardy korun) a povede ho americká společnost ConocoPhillips. Plyn se tam má extrahovat do roku 2048, uvedlo ministerstvo podle agentury.
Těžitelné zásoby zemního plynu a kondenzátu se odhadují na 90 až 120 milionů barelů ropného ekvivalentu. Plyn se bude dovážet do německého Emdenu a kondenzát, což je kapalná směs lehkých uhlovodíků, do britského Teesside.
„Norská produkce ropy a plynu znamená významný příspěvek k energetické bezpečnosti v Evropě,“ uvedl ministr energetiky Terje Aasland.
„Využívání nových polí pro těžbu plynu umožňuje Norsku dlouhodobě udržet vysokou míru dodávek. Na ještě větším významu to získalo po začátku ruské invaze na Ukrajinu a po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě,“ dodal.
Norsko také podpoří další průzkum ropných a plynových ložisek na 70 místech v Severním, Norském a Barentsově moři.
Ekologičtí aktivisté často obviňují Norsko, které je největším producentem ropy a zemního plynu v Evropě, že současné krize ve světě využívá k tomu, aby navzdory klimatické krizi pokračovalo v těžbě.