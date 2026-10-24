K novému způsobu krmení už přistoupila například norská společnost Lerøy Seafood Group, která dodává lososy mimo jiné britskému řetězci Tesco. Na všech svých farmách nyní používá krmivo vyrobené právě také ze zbytků po zpracování kuřat. Konkrétně Tesco však ještě v roce 2021 používání krmiva obsahujícího zpracované části drůbeže zakazovalo, píše Financial Times.
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Při výrobě krmiva se nově využívají také části kuřat, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Jde například o kosti, játra nebo mozky. Ve volné přírodě se přitom lososi živí převážně jinými rybami.
Firmy tímto způsobem snižují náklady
Za změnou stojí především snaha snížit náklady. Cena tradiční rybí moučky se během posledních dvou let téměř zdvojnásobila, kdežto moučka vyráběná ze zbytků po zpracování drůbeže stojí méně než polovinu.
„Vzhledem k rozsahu našeho provozu jsme potřebovali alternativu k rybí moučce. Moučka vyrobená z drůbeže byla jedinou surovinou, která splňovala všechny naše požadavky,“ vysvětlil pro Financial Times Jørgen Skeide ze společnosti Lerøy.
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K podobnému kroku přistupují i další norské společnosti. Největší světový producent lososů Mowi plánuje začít využívat krmivo ze zpracovaných kuřecích zbytků na svých farmách v Norsku a Skotsku. Společnost Grieg Seafood jej zavedla letos v červenci a konkurenční SalMar jeho použití testuje od března.
Rostoucí poptávka z Číny
Na růstu cen rybí moučky se podílí také klesající úlovky některých druhů ryb. Nepříznivé klimatické podmínky letos například negativně ovlivnily rybolov u pobřeží Peru, kde se loví ančovičky. Tato jihoamerická země přitom běžně zajišťuje přibližně pětinu světové produkce rybí moučky.
Ceny zvyšuje rovněž rostoucí poptávka z Číny. Situaci komplikuje i ztráta certifikace udržitelnosti při lovu tresky modravé, na jejíchž rybolovných kvótách se evropské státy nedokázaly dohodnout. Zákazníci přitom zpravidla nemají možnost zjistit, čím byli lososi během chovu krmeni. Obchodníci totiž nemají povinnost uvádět složení krmiva na obalech prodávaných ryb.
Na tento problém dlouhodobě upozorňuje kupříkladu britská organizace na ochranu zvířat Viva!, podle níž by podobné informace měli mít k dispozici především lidé, kteří se kuřecímu masu vyhýbají kvůli podmínkám chovu drůbeže nebo dopadům na životní prostředí. „Jde o velmi citlivou záležitost,“ uvedla pro Financial Times profesorka Margareth Øverlandová.
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O rozporuplném přijetí nového způsobu krmení svědčí i letošní výzkum norského institutu Nofima. Někteří spotřebitelé v Británii a Francii jej označovali za nepřirozený, nebo dokonce odpudivý.
Výhrady mají rovněž již i první obchodní řetězce. Třeba Waitrose krmení lososů produkty ze zpracování drůbeže nepovoluje a podobné omezení má i Sainsbury’s, ovšem pouze u ryb prodávaných pod vlastní značkou. V některých zemích se přitom takové krmivo používá již řadu let. Lze uvést například Chile nebo Kanadu, uzavírá Financial Times.