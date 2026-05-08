Píše se únor roku 2026 a policisté v norském Tromsø jsou v akci. V neoznačeném voze již několik desítek minut sledují tmavě šedou dodávku se zahraničními poznávacími značkami. Podezřelé je její nezvyklé tempo jízdy a stejně tak i fakt, že řidič zběsile píše SMS na mobilním telefonu. Když auto konečně přijede k vjezdu do terminálu místního letiště, spěšně nakládá dva pasažéry.
„Jakmile se rozjeli, zapnuli jsme majáček,“ říká nadporučík Lars Holtedahl, když vzpomíná na nedávnou operaci. „Byli tím naprosto zaskočeni,“ dodává. A jaký zločin posádka dodávky spáchala? Práce jako ilegální průvodce bez licence.
Nemáme rádi turisty. Norské město se záští k cestovnímu ruchu netají
Zvenčí se tento přestupek může jevit jako malicherný, ale pro obyvatele Tromsø, malého norského města ležícího za polárním kruhem, se tito průvodci v poslední době prakticky stali veřejným nepřítelem číslo jedna. Ilegální průvodci ve městě ležícím v ideální poloze u fjordů mezi zasněženými horami působí chaos, píše web The New York Times.
Zisky si obchodníci berou s sebou
Po většinu roku je Tromsø klidným univerzitním sídlem, ve kterém žije přibližně 80 000 obyvatel. V posledních letech však počet návštěvníků prudce vzrostl, a to především kvůli sociálním sítím. Během hlavní sezony, od září do dubna, může jejich počet převyšovat počet místních obyvatel dokonce v poměru tři ku jedné. Podle norské letištní společnosti Avinor prošlo jen v únoru nedávno rozšířeným mezinárodním terminálem letiště v Tromsø více než 137 000 návštěvníků.
Neregulovaný sektor nových cestovních kanceláří, jak tvrdí místní úředníci, způsobil chaos v ulicích a podkopává pozici licencovaných cestovních kanceláří i místní daňový systém. Většina nelegálních provozovatelů tohoto byznysu pochází z Číny. Stejně tak roste počet turistů, z nichž někteří se stávají obětí podvodů. Mnoho nelegálních průvodců sem přijíždí ze zahraničí, pracuje bez řádných povolení a své zisky si odvážejí s sebou.
„Nezaznamenáváme nárůst příjmů, vidíme jen výdaje,“ uvedla Helga Bardsdatter Kristiansenová, první městská referentka pro udržitelnost. Zátěž, kterou to představuje pro městské komunikace a služby, je neudržitelná. „Téměř polovina cestovních kanceláří v Tromsø momentálně působí nelegálně,“ říká úřednice.
V této sezoně policie zabavila asi 10 vozidel měsíčně a zatkla více než tucet lidí za nelegální přepravu turistů, přičemž nelegální průvodce, kteří nebyli Norové, vyhostila.
Řidič, jehož v únoru stíhali a nakonec i zadrželi policisté v rámci akce popsané nadporučíkem Holtedahlem, byl čínský občan ve věku kolem čtyřiceti let. Také on byl okamžitě vyhoštěn. Podle policie při kontrole lhal a tvrdil, že veze rodinu. Zprávy v jeho telefonu však odhalily, že prodal turistům pětidenní zájezd za 31 000 juanů, tedy za více než 91 tisíc Kč. „Je to velký byznys,“ říká policejní důstojník Holtedahl. „Vydělává se na tom spousta peněz, poctivým i nepoctivým způsobem.“
Je potřeba jen auto
Typická prohlídka polární záře začíná na 115 dolarech (2 300 Kč) za osobu a může mít charakter jízdy s častými zastávkami, přičemž řidiči sledují aplikace pro sledování polární záře a při honbě za světelnou šou někdy dojedou až k finské hranici vzdálené asi 160 kilometrů.
Vstupní hodnota pro začátek takového podnikání je přitom nízká. „Musíte jen vědět, kam jet, a potřebujete auto,“ říká Kurt Kolvereid Jacobsen, jeden z vedoucích speciálního týmu zvaného jednotka A-Crime, který vznikl teprve loni s cílem zaměřit se na odvětví polární záře.
V Tromsø vyráží A-Crime za soumraku, kdy ulice zaplňují autobusy čekající na naložení turistů. V reflexních kombinézách pak prohledávají auta a hledají nelegální průvodce.
Ilegální průvodci jsou však často o krok napřed. Úředníci spolupracující s jednotkou A-Crime uvedli, že odhalili chatovou skupinu, v níž si nelegální průvodci vyměňovali tipy, jak se vyhnout kontrolám. Častou taktikou bylo vydávat své klienty za členy rodiny.
Na čínské sociální síti Red Note se momentálně objevují stovky příspěvků, v nichž si lidé stěžují na podvody. Jedna uživatelka, žena z města Čcheng-tu v jižní Číně, uvedla, že jediné, co během své prohlídky viděla, byly vnitřní prostory policejní stanice. Stalo se tak poté, co policie zatkla nelegálního průvodce, který ji vyzvedl. „Řidič byl velmi rozrušený a požadoval, abych lhala policii: ‚Prostě řekni, že jsme přátelé, jinak se jedná o nelegální činnost a já budu potrestán!‘“ napsala a dodala, že ji norští policisté vyslýchali čtyři hodiny.
Další čínská turistka zaplatila 1 400 dolarů, aby mohla spolu se svými stárnoucími rodiči poprvé spatřit polární záři. První noc zakrývaly oblohu mraky. Druhou noc je průvodce nechal čekat, ale nakonec také nic neviděli. Vrátila se do Šanghaje a rodičům lhala, že dostala peníze zpět.„Tromsø je velmi krásné a jako z pohádky, ale turistický ruch je tam velmi chaotický,“ uvedla zklamaná turistka.
Všechno je v háji
Na hlavní silnici v Tromsø se turisté tlačí u restaurace, která se prohlašuje za nejsevernější McDonald’s na světě. Lidé si zde pořizují selfie hned vedle soch trollů, které proslavila série filmů Ledové království od Disneyho. Před provozovnou s hotdogy ze sobího masa se téměř vždy tvoří fronta.
Tento nával je pro mnoho místních obyvatel nepříjemný, zejména pak pro zkušené lovce polární záře, jako je Gunnar Hildonen. Neregistrovaní průvodci jsou podle něj ochotni přijmout zlomek z 250 dolarů, které si on účtuje za místo ve svém oficiálním 16místném autobusu.
„Tato sezona by měla být mou oslavou, protože je to už moje dvacátá. polární záře,“ říká, když ze svého autobusu odhrnuje sníh. „Všechno to šlo do háje,“ uzavírá podle amerického portálu.
