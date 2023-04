Německé pojišťovny se distancovaly od Nord Streamu, přes náznak o opaku

Německá zajišťovna Munich Re nemá v úmyslu proaktivně prodlužovat pojistku plynovodu Nord Stream 1. Agentuře Reuters to řekl mluvčí firmy. Smlouva o pojištění Nord Streamu 1 vyprší letos. O plánu neobnovit pojistnou smlouvu plynovodu už ve středu informovala pojišťovna Allianz.

Munich Re neuvedl další podrobnosti. Allianz je součástí pojistného konsorcia, které poskytuje pojistné krytí čtyřem evropským menšinovým akcionářům plynovodu.

Zdroje agentuře Reuters řekly, že Allianz, Munich Re a další německá společnost jsou mezi evropskými pojišťovnami, které dříve obnovily pojištění poškozeného plynovodu Nord Stream 1 kontrolovaného Ruskem.

Pojišťovny přitom podle zdrojů agentury Reuters jen před pár dny tvrdily, že Nord Stream 1 znovu začnou krýt. Zástupci pojišťoven se přitom oficiálně odmítli vyjádřit. Jeden z nejmenovaných zdrojů agentury uvedl, že německá vláda se znovuobnovení pojistného krytí momentálně vyřazeného plynovodu Nord Stream 1 nebránila.

Potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Německa a dále Evropy, loni v září poškodily dosud nevysvětlené výbuchy. V tu dobu plynovodem Nord Stream 1 plyn neproudil, což Rusko zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 sice byl dokončen, ale kvůli válce na Ukrajině a protiruským sankcím nebyl spuštěn.

Švédský vyšetřovatel agentuře Reuters řekl, že podle hlavního vyšetřovacího scénáře stál za výbuchy plynovodů státní aktér. Určit jeho totožnost ale bude podle Matse Ljungqvista spíše obtížné.

„Lidé, kteří to udělali, si pravděpodobně byli vědomi, že za sebou zanechají stopy a pravděpodobně si dali záležet, aby důkazy nesměřovaly jedním, ale více směry,“ řekl Ljungqvist. To podle něj ztěžuje možnost jasně ukázat na jednoho viníka.

Zatímco dovoz ruské ropy i ropných produktů je v rámci protiruských sankcí ze strany EU zakázán, plynu se to zatím netýká. Západní státy se ale přesto snaží co nejdříve najít dostatečné alternativy, díky nimž by se od ruského plynu mohly co nejdříve úplně odklonit. Od počátku ruské války na Ukrajině klesl dovoz ruského plynu do Evropy ze 40 procent na méně než 10.