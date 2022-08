Jen jedna turbína ze šesti. Rusko si opět stěžuje na problémy s Nord Streamem

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek znovu prozlásil, že k návratu turbíny potřebuje Ruskodokumenty, které potvrdí, že na toto zařízení se nevztahují západní sankce. „Gazprom by velice rád dostal tuto turbínu zpět. Nebyl to ale Gazprom, kdo zavedl sankce,“ řekl Peskov. „Gazprom se potřebuje chránit (před riziky spojenými se sankcemi)“, dodal.

Zdroj obeznámený se situací dnes podle ruského listu Kommersant uvedl, že Gazprom ve středu od německé firmy Siemens Energy, jež má servis turbíny na starosti, obdržel soubor dokumentů, včetně povolení německého Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA) pro průchod turbíny celními kontrolami.

Německá firma podle listu rovněž Gazpromu sdělila, že není zapotřebí žádné oficiální vyjádření ze strany Evropské komise ohledně sankcí a že Británie písemně potvrdila, že žádné sankce návratu turbíny nebrání.

Německý kancléř Olaf Scholz ve středu prohlásil, že turbína je plně funkční a může být kdykoliv odeslána zpět do Ruska za předpokladu, že ji Moskva bude ochotna převzít. Scholz navštívil závod, kde se turbína právě nachází a kde si ji mohl prohlédnout. Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské