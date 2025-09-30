„Vzhledem k ukončení vládních dotací ve Francii od roku 2026 jsme bohužel nuceni od 14. prosince 2025 ukončit spojení nočních rychlíků Nightjet z Vídně a Berlína do Paříže,“ uvedla společnost ÖBB v online prohlášení, na které upozornil britský portál The Guardian.
Společnost ÖBB dále uvedla, že její francouzský partner SNCF byl informován ministerstvem dopravy v Paříži, že objednávky veřejné služby na provoz nočních vlaků mezi Vídní a Paříží, stejně jako Berlínem a Paříží, budou v roce 2026 pozastaveny.
„Noční vlaky mohou být provozovány pouze se zapojením mezinárodních partnerů,“ dodala společnost ÖBB a vyjádřila politování ohledně odstoupení Francie. O hrozícím zániku noční dopravy mezi Paříží a Vídní a Paříží a Berlínem, která byla v posledních letech po dlouhé pauze obnovena, již informoval minulý týden francouzský deník Le Monde.
Připomněl, že trasy Paříž–Vídeň a Paříž-Berlín byly znovu spuštěny v letech 2021 a 2023 v rámci širšího úsilí o návrat k nočním vlakům jakožto nízkoemisní alternativě ke krátkým letům.
Nejmenovaný manažer francouzských drah SNCF pro Le Monde zmínil, že provozování nočních vlaků není jen otázkou symboliky nebo dobrého úmyslu, ale především ekonomické udržitelnosti.
„Stát jako akcionář požaduje, abychom byli ziskoví, a toho můžeme dosáhnout pouze značným úsilím,“ řekl. „Nemůže po nás požadovat, abychom provozovali spojení se ztrátou jen symbolicky, i kdyby to byl krásný symbol,“ doplnil.
Krok narazil na odpor
Oznámení o zrušení nočních spojů vyvolalo u některých lidí vlnu nevole, která se odrazila v petici na záchranu služby. Založila ji skupina Oui au train de nuit (Ano nočnímu vlaku) a podepsalo ji více než 48 000 lidí.
Aktivisté uvedli, že v roce 2024 využilo službu 66 000 cestujících, přestože jezdí pouze třikrát týdně. Obvinili SNCF, že noční vlaky dostatečně nepropaguje.
„SNCF neprodává jízdenky na své platformě SNCF Connect a ani neinzeruje existenci těchto vlaků, které přesto provozuje. Jak si tedy můžeme myslet, že je plně zapojena do úspěchu těchto dvou nočních linek?“ uvádí skupina na svém webu.
Kritici také upozorňují na disproporční veřejné dotace pro silně znečišťující leteckou dopravu v EU ve srovnání s dotacemi pro vlaky, což zvyšuje relativní náklady na železniční dopravu.
„Evropská unie komplikuje financování mezinárodních vlakových linek, zatímco letecká doprava těží z daňových výjimek představujících skrytou dotaci ve výši 30 až 40 eur na každou letenku. Jinými slovy, masivně dotujeme nejvíce znečišťující způsob dopravy, zatímco brzdíme rozvoj ekologičtější alternativy,“ zmínili aktivisté.
V pátek večer se demonstranti shromáždili na pařížském nádraží Gare de l’Est, odkud vyrážejí vlaky do Berlína a Vídně, aby podpořili zachování nočních spojů na těchto trasách.
Rakouský dopravce ÖBB uvedl, že v příštím roce zachová třikrát týdně provoz vlaku Nightjet mezi Vídní a Bruselem, a to i na oblíbených trasách, jako je Vídeň–Amsterdam a Mnichov–Řím. „Budeme i nadále investovat do noční vlakové dopravy s 24 moderními vlaky Nightjet nové generace, které nabídnou větší kapacitu a pohodlí na stávajících trasách,“ uzavřel rakouský dopravce.