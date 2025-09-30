Noční vlaky z Paříže do Rakouska a Německa končí, Francie stopla dotace

Autor:
  18:00
Noční vlakové spoje Nightjet mezi Paříží a Vídní a také mezi Paříží a Berlínem se od poloviny prosince 2025 zastaví. Důvodem je zastavení financování ze strany francouzské vlády. Uvedl to rakouský poskytovatel železniční dopravy ÖBB.
Strojvedoucí Walter Altmann čeká na odjezd prvního nočního vlaku Nightjet mezi...

Strojvedoucí Walter Altmann čeká na odjezd prvního nočního vlaku Nightjet mezi Vídní a Paříží na hlavním nádraží ve Vídni. Celá událost byla součástí širšího evropského úsilí o rozšíření nočních vlakových spojů jako ekologičtější alternativy k letecké dopravě. (13. prosince 2021) | foto: Profimedia.cz

Cestující ve Vídni nastupují do nočního vlaku Nightjet, který směřuje do...
Demonstrace aktivistické skupiny Oui au train de nuit (Ano nočním vlakům) na...
Demonstrace aktivistické skupiny Oui au train de nuit (Ano nočním vlakům) na...
Demonstrace aktivistické skupiny Oui au train de nuit (Ano nočním vlakům) na...
5 fotografií

„Vzhledem k ukončení vládních dotací ve Francii od roku 2026 jsme bohužel nuceni od 14. prosince 2025 ukončit spojení nočních rychlíků Nightjet z Vídně a Berlína do Paříže,“ uvedla společnost ÖBB v online prohlášení, na které upozornil britský portál The Guardian.

Před dvěma sty lety vyjel první vlak veřejné železnice. Místo koní vsadil na páru

Společnost ÖBB dále uvedla, že její francouzský partner SNCF byl informován ministerstvem dopravy v Paříži, že objednávky veřejné služby na provoz nočních vlaků mezi Vídní a Paříží, stejně jako Berlínem a Paříží, budou v roce 2026 pozastaveny.

„Noční vlaky mohou být provozovány pouze se zapojením mezinárodních partnerů,“ dodala společnost ÖBB a vyjádřila politování ohledně odstoupení Francie. O hrozícím zániku noční dopravy mezi Paříží a Vídní a Paříží a Berlínem, která byla v posledních letech po dlouhé pauze obnovena, již informoval minulý týden francouzský deník Le Monde.

Připomněl, že trasy Paříž–Vídeň a Paříž-Berlín byly znovu spuštěny v letech 2021 a 2023 v rámci širšího úsilí o návrat k nočním vlakům jakožto nízkoemisní alternativě ke krátkým letům.

Orient Express představil první luxusní plachetnici. Nabídne cesty po Evropě i Karibiku

Nejmenovaný manažer francouzských drah SNCF pro Le Monde zmínil, že provozování nočních vlaků není jen otázkou symboliky nebo dobrého úmyslu, ale především ekonomické udržitelnosti.

„Stát jako akcionář požaduje, abychom byli ziskoví, a toho můžeme dosáhnout pouze značným úsilím,“ řekl. „Nemůže po nás požadovat, abychom provozovali spojení se ztrátou jen symbolicky, i kdyby to byl krásný symbol,“ doplnil.

Krok narazil na odpor

Oznámení o zrušení nočních spojů vyvolalo u některých lidí vlnu nevole, která se odrazila v petici na záchranu služby. Založila ji skupina Oui au train de nuit (Ano nočnímu vlaku) a podepsalo ji více než 48 000 lidí.

Aktivisté uvedli, že v roce 2024 využilo službu 66 000 cestujících, přestože jezdí pouze třikrát týdně. Obvinili SNCF, že noční vlaky dostatečně nepropaguje.

„SNCF neprodává jízdenky na své platformě SNCF Connect a ani neinzeruje existenci těchto vlaků, které přesto provozuje. Jak si tedy můžeme myslet, že je plně zapojena do úspěchu těchto dvou nočních linek?“ uvádí skupina na svém webu.

Demonstrace aktivistické skupiny Oui au train de nuit (Ano nočním vlakům) na nádraží Gare de l’Est na podporu linek Paříž–Berlín a Paříž–Vídeň. (26. září 2025)

Kritici také upozorňují na disproporční veřejné dotace pro silně znečišťující leteckou dopravu v EU ve srovnání s dotacemi pro vlaky, což zvyšuje relativní náklady na železniční dopravu.

„Evropská unie komplikuje financování mezinárodních vlakových linek, zatímco letecká doprava těží z daňových výjimek představujících skrytou dotaci ve výši 30 až 40 eur na každou letenku. Jinými slovy, masivně dotujeme nejvíce znečišťující způsob dopravy, zatímco brzdíme rozvoj ekologičtější alternativy,“ zmínili aktivisté.

V pátek večer se demonstranti shromáždili na pařížském nádraží Gare de l’Est, odkud vyrážejí vlaky do Berlína a Vídně, aby podpořili zachování nočních spojů na těchto trasách.

Rakouský dopravce ÖBB uvedl, že v příštím roce zachová třikrát týdně provoz vlaku Nightjet mezi Vídní a Bruselem, a to i na oblíbených trasách, jako je Vídeň–Amsterdam a Mnichov–Řím. „Budeme i nadále investovat do noční vlakové dopravy s 24 moderními vlaky Nightjet nové generace, které nabídnou větší kapacitu a pohodlí na stávajících trasách,“ uzavřel rakouský dopravce.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Noční vlaky z Paříže do Rakouska a Německa končí, Francie stopla dotace

Noční vlakové spoje Nightjet mezi Paříží a Vídní a také mezi Paříží a Berlínem se od poloviny prosince 2025 zastaví. Důvodem je zastavení financování ze strany francouzské vlády. Uvedl to rakouský...

30. září 2025

Dobrý nápad, nebo podvod? Řetězec představil gigantický adventní kalendář

Americký řetězec Costco posunul vánoční rozmazlování svých zákazníků do nových výšin, a to doslova. V pobočkách po celých USA i Británii si totiž nyní mohou pořídit obrovský adventní kalendář, který...

30. září 2025  15:30

Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...

30. září 2025  14:41

Vodíková lokomotiva s českými technologiemi: DAKO-CZ se vrací na EXPO Ferroviaria

Advertorial

V italském Miláně dnes začíná dvanáctý ročník veletrhu EXPO Ferroviaria. Česká společnost DAKO-CZ na něm představí své novinky – mimo jiné i hybridní spřáhlo určené pro vodíkovou lokomotivu.

30. září 2025

Evropská unie pošle stovky milionů eur do Afriky. Chce podpořit čistou energii

Evropská komise představila balíček na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů v Africe. Celkem chce v dalších letech tímto směrem investovat 545 milionů eur, což je v přepočtu asi 12,5 bilionů korun....

30. září 2025  13:30

Prodejny i e-shop Víno & Destiláty mění majitele. Míří pod křídla Twistu

Skupina Twist rozšiřuje své portfolio o čtyřicet prodejen značky Víno & Destiláty po celém Česku, včetně e-shopu. Nové prodejny mají posílit přítomnost společnosti v obchodních centrech a nabídnout...

30. září 2025  12:54

Konec mandátu nevadí. Ministr se snaží oživit evidenci turistů

Roky připravovaný zákon o elektronické evidenci turistů, který by připravil i zákonný rámec krátkodobého ubytování, na poslední chvíli neprošel třetím čtením a kvůli blížícím se volbám spadl pod...

30. září 2025  11:28

Česká ekonomika roste. Proti loňsku stoupla o 2,6 procenta

Statistický úřad v úterý potvrdil svůj odhad z minulého měsíce, podle něhož česká ekonomika meziročně vzrostla o 2,6 procenta. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl hrubý domácí produkt vyšší o půl...

30. září 2025  9:32

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

30. září 2025  9:01

Částečné úvazky nikdo nechce, tvrdí firmy. Zaměstnancům se prý nevyplatí

Premium

Téměř polovina českých zaměstnavatelů tvrdí, že nevidí zájem o částečné úvazky. Podle každé páté firmy se lidem poloviční úvazek ekonomicky nevyplatí. Ukázal to průzkum poradenské společnosti RSM,...

30. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

30. září 2025

Válka jako marketing. Ruské zbrojení s mírem neskončí, naopak, varují experti

Ani po skončení války na Ukrajině ruský prezident Vladimir Putin pravděpodobně neomezí význam armádního průmyslu. Naopak se stane neoddělitelnou součástí ruské ekonomiky, varují experti. Zbraně,...

29. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.