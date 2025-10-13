Nobelovu cenu za ekonomii získala trojice vědců, zkoumali růst i úpadek firem

Autor: ,
  11:54
Nobelovu cenu za ekonomii si letos, stejně jako loni, odnesla trojice vědců. Výbor pro ekonomické vědy ocenil americko-izraelského historika Joela Mokyra za výzkum přínosu technologií pro udržitelný růst. Francouz Philippe Aghion a Kanaďan Peter Howitt pak získali ocenění za bádání na poli tzv. kreativní destrukce firem.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kreativní destrukce je ekonomický koncept, kdy se staré a neefektivní metody, produkty nebo firmy nahrazují novými a lepšími, což je zásadní pro ekonomický pokrok a konkurenceschopnost.

Oceněný Philippe Aghion a Peter Howitt studovali mechanismy stojící za udržitelným růstem. V článku z roku 1992 pak vytvořili matematický model právě pro takzvanou kreativní destrukci: když na trh vstoupí nový a lepší produkt, společnosti prodávající starší produkty tratí. Inovace tak sice představuje něco nového, a je tedy kreativní, zároveň je ale také destruktivní, protože společnost, jejíž technologie se stává zastaralou, je vytlačena z trhu.

Růst není samozřejmost

Třetí letošní laureát Joel Mokyr pak ve své práci použil historické zdroje jako jeden z prostředků k odhalení příčin toho, proč se udržitelný růst stal novou normou. Ukázal, že pokud mají inovace navazovat jedna na druhou, je třeba nejen vědět, že něco funguje, ale také mít vědecké vysvětlení, proč to tak je. To druhé ale často chybělo před průmyslovou revolucí, což tehdy ztěžovalo navazování na nové objevy a vynálezy.

Mokyr také zdůraznil, že je důležité, aby společnost zůstala otevřená novým myšlenkám a umožnila tak důležité změny.

Nobelovu cenu za chemii si letos odnáší výzkum molekulárních struktur

Ocenění vědci tedy různými způsoby ukazují, jak kreativní destrukce vytváří konflikty, které je třeba řešit. Už zavedené společnosti či zájmové skupiny totiž mohou inovace blokovat, protože hrozí, že je připraví o jejich pozici na trhu.

„Práce laureátů ukazuje, že ekonomický růst nelze považovat za samozřejmost. Musíme podporovat mechanismy, které jsou základem kreativní destrukce, abychom se nevrátili ke stagnaci,“ shrnul John Hassler, předseda výboru pro cenu za ekonomické vědy.

„Nemám slov“

„Je to překvapení, jsem zcela beze slov. Nemohu najít slova proto, abych vyjádřil, co teď cítím,“ popsal během tiskové konference jeden z trojice letošních laureátů prestižního ocenění Philippe Aghion.

„Ocenění dostala velká jména, která se zabývají ekonomickým rozvojem. Mokyr je přední ekonomický historik, který napsal řadu studií o průmyslové revoluci. Aghion a Howitt rozpracovali modely růstu a obohatili je o podnikání a inovace,“ komentoval letošní udílení cen ekonom z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Marek Hudík.

„Jména letošních laureátů se často objevovala na seznamech horkých kandidátů a jsou skvělou volbou. Nicméně nečekal jsem, že Nobelova cena bude i letos udělena za téma blízké loňskému, tedy za dlouhodobý ekonomický růst,“ dodal ekonom.

Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky je zaměření výzkumu čerstvých nobelistů v dnešní době navýsost aktuální, protože jsme svědky zásadního posunu nových technologií v čele s umělou inteligencí. „

Z práce je také zřejmé, že růst nemůžeme brát jako samozřejmost. Většina historie naší civilizace se nesla v duchu ekonomické stagnace, která byla prolomena až s příchodem inovativního řešení postaveném na nové technologii. Vynález parního stroje vedl k zásadnímu urychlení přechodu ze zemědělské společnosti na průmyslovou, což vedlo k zásadnímu ekonomickému růstu zúčastněných zemí a růstu životní úrovně jejich obyvatel,“ dodal Peterka.

Nobelova cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895. Uděluje se od roku 1968 a naprostou většinu nositelů ocenění tvoří Američané.

Loni prestižní ocenění získala trojice amerických ekonomů Daron Acemoglu, Simon Johnson a James Robinson za výzkum ekonomické nerovnosti mezi státy a příčin jejího dlouhodobého přetrvávání.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Allwyn a OPAP se spojují, vzniká druhý největší obchodovaný provozovatel loterií

Společnosti Allwyn International a OPAP oznámily, že jejich představenstva schválila kombinaci společností formou výměny akcií. Ta oceňuje nově vzniklou společnost na hodnotu vlastního kapitálu ve...

13. října 2025  12:35

Nobelovu cenu za ekonomii získala trojice vědců, zkoumali růst i úpadek firem

Nobelovu cenu za ekonomii si letos, stejně jako loni, odnesla trojice vědců. Výbor pro ekonomické vědy ocenil americko-izraelského historika Joela Mokyra za výzkum přínosu technologií pro udržitelný...

13. října 2025  11:54

Roztříštěné evropské dotace růstu ekonomiky Česka nepomáhají, říká NKÚ

Evropské dotace často směřují do desetitisíců malých projektů, které jsou z pohledu národního hospodářství zbytné. Nepřinášejí přidanou hodnotu a nemají dostatečnou schopnost směrovat českou...

13. října 2025  11:37

Naše zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale musí se změnit, shodují se experti

Vysíláme

Do českého zdravotnictví proudí stovky miliard korun ročně, systém je však pod tlakem stárnoucí populace, nedostatku personálu a pomalé digitalizace. O palčivých výzvách a možných řešeních debatovali...

13. října 2025

Čína se obejde i bez amerického trhu, její export vzrostl nejvíce za půl roku

Růst čínského exportu v září dosáhl nejprudšího tempa za půl roku, čínským výrobcům se totiž daří nacházet odběratele na trzích mimo Spojené státy. Export se v září meziročně zvýšil o 8,3 procenta po...

13. října 2025  9:51

Hypotéky pod tlakem. Češi se obávají rostoucích úrokových sazeb i refixace

Refixace hypotéky bude pro tisíce Čechů znamenat pravděpodobně nárůst úrokové sazby a tím i měsíčních splátek. Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) tak přibývá těch, kde se obávají, zda...

13. října 2025

Válka na Ukrajině změnila výcvikové osnovy pilotů, říká ředitel LOM Praha

Premium

Bojoví piloti se učí zvykat si na prostředí plné dronů. Právě zkušenost s nimi a důraz na kvalitu komunikace jsou hlavním poučením z probíhajícího válečného konfliktu, říká ředitel LOM Praha Jiří...

13. října 2025

Kuchař nabízí nejdražší hamburger na světě. Vyžaduje smlouvu o mlčenlivosti

Bosco Castro alias BdeVikingo je španělský kuchař, influencer a majitel luxusního restaurantu nedaleko Barcelony. Nyní přišel s nabídkou, v jejímž rámci nabízí vybraným zákazníkům hamburger, který...

12. října 2025

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách...

12. října 2025  16:19

Hi-tech už míří i do stájí. Krávy mění své zvonce za chytré obojky

Chytré technologie začínají ovládat i svět zemědělství. V USA i jinde ve světě se stále více rozmáhají chytré obojky pro krávy, které hlídají jejich zdravotní stav. Na trhu jsou sice již od roku...

12. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump rozpoutal špagetovou válku. Italští výrobci těstovin se děsí budoucnosti

Italské výrobce těstovin zasáhla nová hrozba ze strany amerického prezidenta Trumpa. Ten na jejich výrobky plánuje uvalit 92procentní cla. Krok pro některé výrobce představuje osudový úder. Itálie se...

12. října 2025

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.