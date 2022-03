Nizozemci nechtěli těžbu zemního plynu, kvůli válce na Ukrajině mění názor

Provincie Groningen, která se nachází na severovýchodě Nizozemska, pod sebou skrývá jedno z největších ložisek zemního plynu na světě. Lidé žijící na tomto území byli až doposud proti těžbě, která vyvolávala zemětřesení. Kvůli válce na Ukrajině ale mnozí začali přehodnocovat svůj názor.

Mezi nimi jsou také Jennie a Bert Shrageovi, kteří agentuře Reuters řekli, že vzhledem k současné situaci by těžbu zemního plynu ve svém sousedství povolili. Kvůli zemětřesení, které těžba v minulosti způsobila, musel být jejich dům zbourán a znova postaven.

Ve vesnici Overschild, která čítá kolem pětiset obyvatel, tak dopadla většina domů. Místní proto už několik let ostře vystupovali proti pokračování těžby.

Jejich postoj se změnil letos na konci února, když ruští vojáci zahájili invazi na Ukrajinu. „(Ruský prezident) Putin mě donutil změnit názor,“ řekl Bert Shrage. Rusko se na dodávkách zemního plynu do Evropské unie podílí asi čtyřiceti procenty. Evropská komise plánuje snížení závislosti na ruském plynu o dvě třetiny. Unie tak nyní hledá alternativní možnosti odběru.

Zásoby ložiska zemního plynu v Groningenu činí 450 miliard kubíků. Podle Reneho Peterse, odborníka z nizozemské organizace TNO, která se zaměřuje na aplikovanou vědu, se to rovná objemu plynu dováženého z Ruska do Evropy na tři roky. Plyn z groningenské oblasti využívají nejen Nizozemci, ale také část Němců, Belgičanů a Francouzů.

Nizozemská vláda v pondělí prohlásila, že i tak k úplnému útlumu těžby musí dojít co nejdříve, popřípadě v roce 2023 nebo 2024. Válka na Ukrajině ale vyvolala o plánu.

Shrageovi pro Reuters uvedli, že znovupostavení zničeného domu je stálo 25 tisíc euro (asi 620 tisíc korun) z jejich penzijního spoření. Vláda by podle nich měla slíbit, že v případě pokračování těžby uhradí případné další škody. Dodali, že pokud by tím něco dokázali něco změnit, narušení jejich domovů bude stát za to.

Současné dodávky z jiných zemí a zásoby ve skladech jsou dostatečné na to, aby Evropa přečkala letošní zimu. Tok plynu do Evropy je od invaze, kterou Rusko označuje za zvláštní vojenskou operaci, zatím stabilní.