Nizozemsko se chystá omezit fatbiky. Stoupá totiž počet úrazů, hlavně dětí

  15:00
Po Evropě se čím dál znatelněji rozmáhají fatbiky, tedy mohutná elektrokola s masivním rámem a širokými pneumatikami. Ta jsou zvláště po úpravě schopná jet až čtyřicetikilometrovou rychlostí. Trpělivost došla Amsterdamu, který hlásí významný nárůst počtu zraněných dětí ve věku mezi 12 a 15 lety způsobených právě těmito elektrokoly.
Fatbikes, takzvaná „tlustá kola“, se podobají motorkám a dováží se z Číny.

Hlasy volající po přísnější regulaci fatbiků ve veřejném prostoru sílí. O konkrétních omezeních se nyní debatuje v Nizozemsku, kde by tato elektrokola mohla být už brzy vykázána z městských parků. Opatření by mělo přispět hlavně ke snížení počtu nehod, píše portál The Guardian.

Přestože je maximální rychlost fatbiků už z výroby omezena přibližně na 25 kilometrů za hodinu, jejich majitelé je často upravují tak, aby dokázaly jet až čtyřicítkou. Tím ale roste počet nehod a s nimi i počet úrazů, které jsou v krajních případech až smrtelné.

Noste přilbu, nabádají cyklisty nizozemské úřady. Sázejí na dobrovolnost

Nedávná analýza společnost VeiligheidNL ukázala, že nizozemské nemocnice každý rok řeší přibližně pět tisíc úrazů, které jsou s fatbiky spojené. „Nejčastěji jde o děti mezi 12 a 15 rokem věku,“ uvedl pro The Guardian Tom de Beus, mluvčí společnosti VeiligheidNL.

V Amsterdamu se řeší zákaz fatbiků v parcích

Zákaz fatbiků v městských parcích se momentálně projednává v Amsterdamu. Ještě dál jde ale jiné nizozemské město Enschede, které by už brzy mělo zakázat provoz fatbiků v centru města.

Takové kroky u Nizozemců vyvolají smíšené reakce. Někteří s projednávanými opatřeními souhlasí, jiní je ale kritizují. „Nedává mi to smysl. Jde přece hlavně o to, aby se v parcích dodržovala přiměřená rychlost. Zákaz není nutný,“ uvedl pro The Guardian jednatřicetiletý Nizozemec Joost. Třicetiletá Muriel Winkelová to ale vidí jinak. „Jezdí se tu bezohledně. I můj pes se jich někdy opravdu lekne,“ oponuje.

Zákaz, nebo přirážka. Města bojují s turisty na sdílených kolech

K regulaci fatbiků v Nizozemsku nejspíš brzy dojde i přesto, že právě tato země se nejen v rámci Evropy řadí mezi průkopníky v užívání elektrických kol. Nedávná nalýza organizací BOVAG a RAI Vereniging ukázala, že elektrokola tvořila v roce 2024 asi 47 procent všech v Nizozemsku prodaných bicyklů. Podíl fatbiků byl třináctiprocentní.

Pro regulaci jsou hlavně lékaři

Navzdory těmto statistkám o rostoucí oblíbenosti fatbiků v Nizozemsku je však pro jejich zákaz v městských parcích i spousta nizozemských lékařů. „Jde o krok správným směrem. Každé ráno vidím v nemocnici spoustu nepříjemných případů,“ tvrdí lékařka Marlies Schijvenová. Podobně to vidí i neurochirurg Marcel Aries. „Ačkoliv jsou zákazy nepopulární, zde jsou na místě. Jde i o reakci na přeplněné ulice,“ řekl pro The Guardian.

Střízlivě se k regulacím staví i automotoklub ANWB. „Problém je hlavně to, jak snadno se dá fatbike přestavět na rychlý moped. V kombinaci s možným rizikovým chováním je to opravdu nebezpečné,“ zaznělo v oficiálním tiskovém prohlášení organizace.

Amsterdam otvírá podzemní gigaparkoviště pro kola. Pojme jich sedm tisíc

Fatbiky se velmi podobají motorkám. V porovnání s klasickými elektrokoly mají většinou i silnější baterie. Organizace Veiligheid.nl dlouhodobě upozorńuje, že spolu s popularitou těchto upravených kol rapidně roste i počet úrazů, které končí na pohotovosti, uzavírá The Guardian.

