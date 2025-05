Ředitelka muzea Mauritshuis v Haagu Martine Gosselinková uvedla, že muzeum spolupracuje s historiky umění a kurátory v USA dlouhodobě. Podle ní se však v posledních měsících stále častěji zapojují do diskusí politici. „Opravdu soucítíme s našimi kolegy v amerických institucích kvůli tomu, co se děje v archivech, knihovnách a muzeích,“ uvedla pro britský portál The Guardian Gosselinková. „Je to obrovská katastrofa,“ doplnila. Američtí kolegové podle ní vyjadřují obavy ze ztráty zaměstnání nebo z toho, že budou muset poslouchat vládní linii.

Donald Trump v poslední době podnikl několik kroků k omezení kultury a umění ve Spojených státech. Jeho administrativa se zaměřila na snížení financování a změnu ideologického směru kulturních institucí.

V březnu letošního roku obvinil Smithsonův institut ve Washingtonu D.C. ze snahy přepsat historii v otázkách rasy a pohlaví. Ve výkonném nařízení s názvem „Obnova pravdy a zdravého rozumu v amerických dějinách“ nařídil odstranění „nevhodné, rozdělující nebo protiamerické ideologie“ z jeho proslulých muzeí.

Trumpova administrativa se rovněž pokusila snížit financování klíčových agentur podporujících americká muzea a další kulturní iniciativy.

Muzeum hodlá být opatrné

Gosselinková uvedla, že muzeum Mauritshuis mělo v plánu konkrétním institucím v USA zapůjčit umělecká díla. „Neříkám, že to neuděláme,“ řekla. „Ale budeme obzvláště opatrní a potřebujeme záruky. Protože pokud něco půjčíte muzeu, které nemá dostatek personálu, pak si klademe otázku, zda je dobré posílat naši sbírku,“ doplnila.

Deník The Guardian také poznamenal, že ne všechny kroky Trumpovy administrativy byly úspěšné. Začátkem tohoto měsíce federální soudce dočasně zablokoval krok zrušit jednu z agentur, která financuje americké knihovny a muzea. Americká aliance muzeí označila za „úspěšný první krok“ v dlouhém právním boji.

Hrozba škrtů v kultuře však nadále přetrvává. „Je třeba vzít v úvahu nejistotu,“ řekla Gosselinková. „Jak si můžete být jisti, že muzeum bude po celou dobu výpůjčky stále otevřené a fungovat?“ doplnila.

Podle ní muzeum Mauritshuis zatím nepřijalo žádné konkrétní rozhodnutí. „Pro nás není zásadní, když nějaké dílo nemůže cestovat pár let,“ uvedla. Spíše litovala dalekosáhlých dopadů amerických rozpočtových škrtů.

„Z vědeckého hlediska je ale důležité diskutovat, psát knihy společně, dělat společný výzkum. Samozřejmě si kladu otázku, jestli v tom budeme moci pokračovat tak, jak jsme to dělali v uplynulých desetiletích,“ uzavřela podle The Guardianu.