V Amsterdamu otevřeli klub digitálního detoxu. S mobilem se do něj nesmí

Stále více lidí je závislých na svých mobilních telefonech, ukazují statistiky. Čas lidí strávený u obrazovek prudce roste a mnozí lidé denně ztrácejí nespočet minut skrolováním. Zároveň ale v mnohých roste touha po offline kontaktu a skutečných vazbách. Právě pro ně v Amsterdamu založili The Offline Club. Vstup do něj je zdarma, je však nutné se předem objednat.

„Náš klub je to místo, kde se můžete setkat s podobně smýšlejícími lidmi a odpočinout si bez digitálního rozptylování,“ říká magazínu Bedrock o akcích v Cafe Brecht jeho provozovatel Ilya Kneppelhout.

