Nizozemský plán na zdanění investic vyvolává odpor, vláda s ním ale dál počítá

Podle aktuálního nizozemského návrhu zákona by fyzické osoby od roku 2028 odváděly 36procentní daň z růstu hodnoty akcií, dluhopisů či kryptoměn. Kritici však varují, že takový krok může výrazně poškodit investiční prostředí v zemi, která je historicky vnímána jako kolébka moderního kapitálového trhu, upozorňuje agentura Bloomberg.
Zadlužení ekonomik po celém světě roste a vlády stále častěji hledají nové příjmy u majetnějších vrstev. V případě Nizozemska však mohou být dopady podle expertů velmi tvrdé. „Pokud návrh projde v této podobě, Nizozemsko se stane zemí, kde se prakticky nedá investovat,“ varuje analytik Jitse Groen.
S podobně ostrými reakcemi přišli i byznysmeni. Třeba Tobi Lütke jako šéf Shopify uvedl, že to je ta nejhloupější věc, kterou dnes nějaká vláda na světě prosazuje. Nejistota kolem budoucího zdanění investic v Nizozemsku se navíc promítá už do současného chování investorů.
Místo investic vyšší splátky hypoték
Řada Nizozemců řeší, jak se k nové regulaci postaví, pokud skutečně vstoupí v platnost. Podle průzkumu banky ING začínají být lidé opatrnější, omezují riziko a zvažují změny svých investičních strategií. Například inženýr Martijn Hovestad pro Bloomberg uvedl, že by s velkou pravděpodobností místo investic zvýšil splátky své hypotéky a přesunul více peněz do penzijního systému, na který by se 36procentní daň vztahovat neměla.
Když se v minulých letech rozhodly více zdanit bohaté například Norsko nebo Velká Británie, část nejmajetnějších lidí z těchto zemí odešla. Podobný scénář nyní hrozí i v Nizozemsku. „Všímám si, že moji klienti v poslední době o emigraci mluví stále častěji,“ říká bankéř Peter Beets z ABN Amro.
Obavy panují také kolem důsledků kroku na investice do kryptoměn. Bitcoin, ethereum i další digitální aktiva jsou totiž ve srovnání s dluhopisy nebo akciemi výrazně volatilnější. Právě proto někteří Nizozemci zvažují, že by se investicím do kryptoměn v budoucnu úplně vyhnuli. „Asi bych musel všechny své bitcoiny prodat,“ uvedl pro Bloomberg vývojář a investor Arnold Asllani.
Nizozemská vláda pracuje na výjimkách
Část nizozemské veřejnosti se snaží změny zvrátit. Petici proti tomuto návrhu zákona už podepsalo více než 60 tisíc lidí a proti se staví i nizozemská opozice. Samotná vláda připouští, že návrh není bez chyb, a slibuje alespoň dílčí úpravy. Zůstává však otázkou, zda budou natolik zásadní, aby dokázaly nizozemskou veřejnost skutečně uspokojit.
Zastánci nové legislativy namítají, že nizozemský systém zdanění investic je už dnes v mezinárodním srovnání výrazně odlišný. U fyzických osob se zde totiž neuplatňuje klasická daň z kapitálového zisku při prodeji aktiv. Místo toho stát vybírá daň z odhadovaného výnosu z majetku. Tento model však nizozemské soudy zároveň označily za nevyhovující a problematický.
V současnosti se tak řeší alespoň zmírnění dopadů připravované legislativy. Nizozemská vláda zvažuje výjimky, které by měly zabránit odlivu technologických firem a startupů ze země. Odklad celé reformy ale podle všeho nepřipadá v úvahu. Každý rok bez tohoto opatření by totiž připravil nizozemský státní rozpočet zhruba o 2,3 miliardy eur, uzavírá Bloomberg.