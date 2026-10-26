Ústřední vláda chce do příštího roku ušetřit 900 milionů eur ročně, od roku 2035 by se pak roční úspory měly zvýšit na 3,5 miliardy eur. To podle pondělního sdělení vlády odpovídá zmíněným zhruba 25 tisícům pracovním místům, která se budou rušit postupně v průběhu několika let. Vláda představí plány na využití umělé inteligence ke zvýšení produktivity na začátku příštího roku.
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„Nemůžeme pokračovat v tom, co jsme dělali dosud,“ uvedl státní tajemník pro efektivní fungování vlády Eric van den Burg. „Proto přistoupíme k obtížným rozhodnutím, abychom vytvořili státní správu, která bude skutečně fungovat: bude jednodušší, chytřejší a menší,“ dodal.
Uvedený počet 160 tisíc lidí, kteří na konci loňského roku pracovali ve státní správě, představoval proti roku 2018 nárůst o 41 procent. Stalo se tak navzdory slibům předchozích vlád, že se počet zaměstnanců sníží.
Rozpočtový deficit Nizozemska činí 1,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je jedna z nejnižších hodnot v Evropské unii. Jeho současná výše i dlouhodobý výhled však v Nizozemsku nadále vyvolávají obavy. Země má přitom pověst státu, který klade důraz na rozpočtovou kázeň.