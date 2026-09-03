Britská metropole tak momentálně drží největší podíl z nizozemských zlatých rezerv, a to více než 32 procent. Následuje Zeist s téměř 31 procenty před Ottawou s New Yorkem, kde se nachází po 18,5 procenta.
„Tímto přesunem jsme zlepšili obchodovatelnost našich zlatých rezerv,“ uvedl guvernér DNB Olaf Sleijpen. „Očekáváme, že je nikdy nebudeme muset použít, ale musíme posílit naši odolnost a připravenost,“ dodal.
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Krok Nizozemska přichází jen několik měsíců poté, co francouzská centrální banka prodala své zlaté rezervy držené v USA a nahradila je rezervami v Paříži, píše agentura Bloomberg. Podle francouzské instituce měl tento krok za cíl uvést její zlaté slitky do souladu s mezinárodními standardy.
Zlato centrálních bank v Londýně je uloženo v tamní centrální bance, která spravuje zlato v hodnotě více než 780 miliard dolarů (16,3 bilionu Kč) pro jiné měnové instituce i vybrané komerční poskytovatele.
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Londýn je nejlikvidnějším trhem se zlatem na světě, kde každý týden mění majitele zlato v hodnotě stovek miliard dolarů, uvedl Bloomberg. Centrálním bankám to usnadňuje rychlý prodej nebo zvýšení rezerv, stejně jako vydávání tohoto kovu jako zástavy za účelem získání dolarů.
|Místo
|Podíl na rezervách před přesunem (v %)
|Podíl po přesunu (v %)
|Zeist
|30,8
|30,8
|Londýn
|18,1
|32,1
|New York
|31,3
|18,5
|Ottawa
|19,7
|18,5
Zdroj: DNB.nl