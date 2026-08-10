Rumunsko minulý týden přijalo bezprecedentní opatření k posílení průtoku vody směrem ke své jediné jaderné elektrárně odstřelením skalního masivu a následným potopením čtyř člunů naplněných kamením, aby se odklonil tok Dunaje a zajistil se dostatek vody pro chlazení reaktorů, píše agentura Bloomberg.
„Dnes ráno proběhlo první měření po potopení člunů v Dunaji a vybagrování některých podvodních prahů: poté, co hladina vody včera poklesla o 3 cm, dnes ráno v Cernavodě hladina vody za posledních 24 hodin stoupla o 4 cm,“ uvedl v prohlášení prozatímní ministr obrany a dopravy Radu Miruta. Elektrárna vyrábí zhruba pětinu elektřiny v zemi a již dřívě odstavila první ze svých dvou reaktorů.
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„Na základě aktuální prognózy nám to umožní udržet blok č. 2 v provozu ještě alespoň dalších devět dní,“ dodal Miruta.
Rumunsko vyhlásilo na celý srpen stav pohotovosti v energetickém sektoru, neboť výroba elektřiny výrazně klesá v důsledku sucha a rekordně nízkých hladin vody v Dunaji.
Rumunsko se spoléhá na kombinaci různých zdrojů energie, včetně solární, větrné a jaderné. Pokles výroby jaderné energie vedl vládu k tomu, aby požádala firmy i občany o snížení spotřeby, přičemž dva největší výrobci automobilů v zemi – Dacia patřící pod Renault SA a Ford Otosan – zastavili výrobu až do konce srpna, uzavřel Bloomberg.
I Maďarsko sčítá škody
Rovněž sousední Maďarsko čelí dramatickým ekonomickým důsledkům sucha v zemědělském srdci země, které se navíc spojuje s výpadkem výroby jaderné energie, jenž by mohl být dlouhodobý, uvedl premiér Peter Magyar.
Škody způsobené nepříznivým počasím v roce 2026 pravděpodobně přesáhnou 500 miliard forintů (33 miliard Kč), včetně dřívějších mrazů, což je více než částka zaznamenaná v předchozím roce 2022, kdy zemi postihlo sucho, sdělil novinářům v pátek.
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„Dalším úderem pro ekonomiku může být skutečnost, že obnovení plného výkonu jaderné elektrárny v Paksu může trvat nejméně měsíc, pokud nízká hladina vody v Dunaji přetrvá až do podzimu,“ dodal premiér.
Ačkoli mírný nárůst hladiny řeky a pokles maximálních teplot vedly vládu k tomu, že prozatím upustila od výzev k dobrovolnému omezení spotřeby, dlouhodobý výhled zůstává podle Magyara nadále náročný.
„Maďarská ekonomika nemůže fungovat bez elektrárny Paks po celé měsíce. Musíme najít řešení,“ uzavřel premiér podle Bloombergu.