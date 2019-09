VIDEO: Do jamky pokaždé na první ránu. Nissan ukázal golfový míček s navigací

Nissan se netradičním způsobem rozhodl vyzkoušet a představit svůj nový asistenční systém do aut. Technologii autonomní jízdy ProPilot totiž technici nainstalovali do golfového míčku. Ten je tak schopný najít cestu do jamky, i když ho hráč odpálí úplně opačným směrem.

Podle videa, ve kterém svůj míček automobilka prezentovala, však prozatím nejspíš funguje jen při puttování. Nad greenem se nachází kamera, která posílá míčku informace o jeho poloze. Ten pak v závislosti na poloze vypočítá ideální trajektorii a aktivuje ve správném směru malý motorek, který má v sobě umístěný.



Míček je prozatím stále ve fázi vývoje, a tak ho značka komerčně neprodává. Zájemci si ho zatím mohou jen vyzkoušet, a to v hlavním sídle Nissanu v Jokohamě.



Japonská společnost již podobný systém dříve využila pro pantofle či kancelářské židle. Ty se po stisknutí tlačítka samy vrátí do výchozí pozice. Novou variantu ProPilota, kterou nainstalovala do golfových míčků, vyvíjela pro Nissan Skyline, který v Japonsku podle webu Automotive News Europe uvede příští měsíc.