Francouzská vláda se rozhodla pro radikální restrikci, která zakazuje nejen prodej, ale i pořízení a držení alternativních produktů obsahujících nikotin. Osobní dopad na uživatele, kteří do Francie cestují, může být podle nových pravidel likvidační.
Za držení nikotinových sáčků hrozí ve Francii pokuty až do výše 375 000 eur, což je v přepočtu více než devět milionů korun. V krajním případě může uživatel dokonce až pět let vězení. Francouzské úřady své rozhodnutí opírají o hodnocení agentury ANSES, která varuje před rizikem závislosti a akutní otravy nikotinem, projevující se například křečemi nebo dehydratací.
Reakce ze Švédska na sebe nenechala dlouho čekat a pětice europoslanců již zaslala protestní dopisy předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a šéfce parlamentu Robertě Metsolové. Podle europoslanců francouzský dekret udeřil přímo do srdce vnitřního trhu Unie.
Europoslanec Johan Danielsson prohlásil, že pokud dospělým Švédům hrozí ve Francii vězení, není únosné, aby tam poslanci a jejich personál nadále jezdili na měsíční zasedání parlamentu. Švédští politici nyní požadují, aby Evropská komise donutila Francii zákon změnit, a dali jí tři týdny na vyjasnění, zda je zákaz podložen vědeckými důkazy.
Spor má i ekonomický a zdravotní kontext, ve kterém Švédsko slouží jako unikátní příklad země sázející na regulované alternativy místo prohibice. Zatímco průměrný podíl kuřáků v Evropské unii představuje zhruba 23 procent a v České republice kouří přibližně 24 procent populace, Švédsko díky tradici užívání bezdýmného tabáku a nikotinových sáčků srazilo podíl kuřáků na pouhých pět procent.
Po tomto odklonu od klasických cigaret se severská země pyšní jedním z nejnižších výskytů rakoviny plic na světě. Švédští zástupci navíc varují, že drakonické restrikce, k jakým přistoupila Francie, s sebou nesou vysoké riziko rozmachu černého trhu a prodeje padělků. Pokud Evropská komise nezasáhne, Švédsko nevylučuje, že celý případ předloží Evropskému soudnímu dvoru.