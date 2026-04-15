Válka o nikotin. Francie hrozí za sáčky vězením, Švédové kontrují bojkotem

  12:59
Mezi Paříží a Stockholmem se rozhořel diplomatický a právní spor, který zasahuje I základy fungování Evropské unie. Francie od 1. dubna zavedla zákaz všech orálních nikotinových produktů, včetně nikotinových sáčků. Za jejich pouhé držení či užívání nyní na francouzském území hrozí astronomické pokuty i roky vězení. Švédští europoslanci tento krok označují za nepřípustný zásah do volného pohybu zboží a hrozí, že přestanou jezdit na pravidelná zasedání do Štrasburku.
nikotinové sáčky (ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

Francouzská vláda se rozhodla pro radikální restrikci, která zakazuje nejen prodej, ale i pořízení a držení alternativních produktů obsahujících nikotin. Osobní dopad na uživatele, kteří do Francie cestují, může být podle nových pravidel likvidační.

Za držení nikotinových sáčků hrozí ve Francii pokuty až do výše 375 000 eur, což je v přepočtu více než devět milionů korun. V krajním případě může uživatel dokonce až pět let vězení. Francouzské úřady své rozhodnutí opírají o hodnocení agentury ANSES, která varuje před rizikem závislosti a akutní otravy nikotinem, projevující se například křečemi nebo dehydratací.

Reakce ze Švédska na sebe nenechala dlouho čekat a pětice europoslanců již zaslala protestní dopisy předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a šéfce parlamentu Robertě Metsolové. Podle europoslanců francouzský dekret udeřil přímo do srdce vnitřního trhu Unie.

Milovníků nikotinu neubývá. Světová zdravotnická organizace hledá, kde je problém

Europoslanec Johan Danielsson prohlásil, že pokud dospělým Švédům hrozí ve Francii vězení, není únosné, aby tam poslanci a jejich personál nadále jezdili na měsíční zasedání parlamentu. Švédští politici nyní požadují, aby Evropská komise donutila Francii zákon změnit, a dali jí tři týdny na vyjasnění, zda je zákaz podložen vědeckými důkazy.

Spor má i ekonomický a zdravotní kontext, ve kterém Švédsko slouží jako unikátní příklad země sázející na regulované alternativy místo prohibice. Zatímco průměrný podíl kuřáků v Evropské unii představuje zhruba 23 procent a v České republice kouří přibližně 24 procent populace, Švédsko díky tradici užívání bezdýmného tabáku a nikotinových sáčků srazilo podíl kuřáků na pouhých pět procent.

Po tomto odklonu od klasických cigaret se severská země pyšní jedním z nejnižších výskytů rakoviny plic na světě. Švédští zástupci navíc varují, že drakonické restrikce, k jakým přistoupila Francie, s sebou nesou vysoké riziko rozmachu černého trhu a prodeje padělků. Pokud Evropská komise nezasáhne, Švédsko nevylučuje, že celý případ předloží Evropskému soudnímu dvoru.

Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

Potraviny, léky, auta... Základy evropské výroby se hroutí, je třeba rychlé řešení

Premium
Areál chemické společnosti BASF

Během první světové války potřebovalo Německo dovážet látky nezbytné pro výrobu hnojiv a výbušnin, aby mohlo udržet v chodu svou válečnou mašinerii. Tuto slabinu se Britové pokusili využít...

15. dubna 2026  11:26

Aprílový vtip ožil. IKEA skutečně nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Aprílový vtip ožívá. IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček. (15....

Aprílový žert se mění v reálný produkt. Nábytkářský gigant IKEA ve spolupráci se značkou Chupa Chups připravila limitovanou edici lízátek s příchutí masových kuliček. Zákazníci je ochutnají již v...

15. dubna 2026  11:17

Pro důstojný život v Česku je potřeba mzda téměř padesát tisíc, spočítali experti

Peníze. (Ilustrační foto)

Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek k pokrytí potřeb dospělého s dítětem, volného času i menšího spoření, činila loni v Česku 48 336 korun hrubého. Meziročně se zvedla o zhruba 2500...

15. dubna 2026  8:46

Z Ruska přes Malajsii do Číny. Stínová flotila za tmy přečerpává naftu mezi tankery

Čtyři plavidla z takzvané ruské stínové flotily: Sparta IV (vlevo nahoře),...

Malajsijská námořní agentura (MMEA) oznámila, že zadržela dva tankery, které údajně o víkendu u ostrova Penang nacházejícím se u severozápadního pobřeží Malajského poloostrova nelegálně přepravovaly...

15. dubna 2026

Český export je na rekordu. Firmy však drtí důsledky válek i ceny energií

Premium
ilustrační snímek

Celní války jsou nepříjemné, ale nejsou hlavním problémem českých exportérů. Vývoz zboží více ovlivňují válečné konflikty, které zvedají ceny energií a paliv, a také bruselská byrokracie. Německo...

15. dubna 2026

OBRAZEM: Když se ze špatného stane ještě horší. Ropná krize očima Kubánců

kuba paliva krize benzín blokáda trump

Deset milionů obyvatel Kuby čelí opakovaným výpadkům elektřiny, protože vláda se potýká s chronickým nedostatkem paliva. Teplárny v zemi potřebují k pokrytí poptávky zhruba 100 000 barelů ropy denně,...

14. dubna 2026

Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a...

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...

14. dubna 2026  19:27

Kratší zkušenost, menší projekty. Správa železnic zvolňuje podmínky pro tendry

Modernizace českotřebovského uzlu vstoupila do druhého roku. Kromě nové lávky...

Uchazeči o zakázky Správy železnic už nebudou muset dokazovat, že mají za sebou výstavbu obdobně velkých projektů. Nově postačí zakázka s poloviční cenou. Zkracuje se i délka zkušeností...

14. dubna 2026

Označení Bomba cena může být beze slevy nekalá praktika, říká ombudsman

Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Supermarkety oblíbená označení jako Naše cena, Bomba cena nebo Super cena v případě, že ve skutečnosti nejde o slevovou akci, jsou podle potravinového ombudsmana Jindřicha Fialky na hraně nekalé...

14. dubna 2026  16:28

Luxus pro kapelu či tým. Lufthansa představila svou vizi VIP cestování

Lufthansa představila luxusní letadlo The BOW pro VIP skupiny.

Jak by mohlo vypadat létání pro kapelu na turné nebo tým před velkým utkáním? Místo běžného letu v první třídě vlastní prostor pro odpočinek, schůzky i společné chvíle. Právě tak si německá letecká...

14. dubna 2026  16:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na obzoru je letecká fúze století. Vznikly by největší aerolinky na světě

Generální ředitel společnosti United Airlines Scott Kirby (24. března 2026)

Už za několik měsíců by mohl vzniknout největší letecký dopravce na světě. Zahraniční média informují o tom, že šéf společnosti United Airlines Scott Kirby zvažuje fúzi s konkurenční American...

14. dubna 2026  14:49

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

14. dubna 2026  13:35,  aktualizováno  13:57

