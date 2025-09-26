Nike a SKIMS spojily síly. Spolupráce značek chce vytvořit nový standard oblečení

Eliška Sýkorová
  11:38
Společnost Nike právě představuje dlouho očekávanou řadu sportovního a fitness oblečení produkovaného ve spolupráci se značkou SKIMS, za kterou stojí Kim Kardashian. Kolekce zahrnuje 58 modelů a dostupná bude na webových stránkách obou firem i ve vybraných obchodech.

Pro značku Nike je to vůbec první spolupráce tohoto druhu. Přestože již ve svém portfoliu má například řadu s basketbalistou Michalem Jordanem, v tomto případě vytváří prakticky úplně novou značku, píše portál Vogue Business.

Nike je v krizi. Gigant sportovního oblečení volá na pomoc Kardashianovou

Jedním z důvodů, proč se sportovní gigant k tomuto kroku rozhodl, je pokles tržeb. Akcie Nike za poslední rok ztratily více než čtvrtinu své hodnoty. Nový generální ředitel Elliott Hill tak potřebuje uvadající sportovní společnost pozvednout.

Na nové kampani značky NikeSKIMS se jako modelka podílela sama Kim Kardashian spolu s tenistkou Serenou Williamsovou anebo atletkou Sha’Carri Richardsonovou a dalšími. (23. září 2025)
Na nové kampani značky NikeSKIMS se jako modelka podílela sama Kim Kardashian spolu s tenistkou Serenou Williamsovou anebo atletkou Sha’Carri Richardsonovou a dalšími. (23. září 2025)
Na nové kampani značky NikeSKIMS se jako modelka podílela sama Kim Kardashian spolu s tenistkou Serenou Williamsovou anebo atletkou Sha’Carri Richardsonovou a dalšími. (23. září 2025)
Na nové kampani značky NikeSKIMS se jako modelka podílela sama Kim Kardashian spolu s tenistkou Serenou Williamsovou anebo atletkou Sha’Carri Richardsonovou a dalšími. (23. září 2025)
55 fotografií

„Více než partnerství bude nová značka stanovovat nový standard v celosvětovém odvětví fitness a aktivního oblečení s rozsáhlou řadou tréninkového oblečení, obuvi a doplňků,“ uvádí se v tiskové zprávě sportovního gigantu.

SKIMS se naopak považuje za velmi progresivní značku, jejíž hodnota se od roku 2023 odhaduje na 90 miliard korun. Kromě dámského spodního prádla nedávno představila i domácí oblečení či pánskou kolekci navrženou například zpěvákem Post Malonem.

Partnerství značek je tedy vnímáno jako nový impuls, který by Nike měl pomoct vzpamatovat se z klesajících zisků. Pro SKIMS je to naopak příležitost k růstu a upevnění pozice na trhu.

Velký a tajný projekt

Kolekce 58 modelů vznikne ze 7 inovativních materiálů a bude zahrnovat sportovní podprsenky, legíny, šortky, ale i tašky nebo podložky na jógu. SKIMS na Instagramu také uvádí, že jednotlivé kousky budou mezi sebou jednoduše kombinovatelné.

skims

7 innovative fabrics. 10,000 ways to wear. 1 complete system.

NikeSKIMS launches September 26 at 7AM PT / 10AM ET at SKIMS.COM, and in select Nike and SKIMS retail locations.

22. září 2025 v 21:00, příspěvek archivován: 23. září 2025 v 15:02
oblíbit odpovědět uložit

V roce 2026 plánují obě společnosti řadu uvést globálně, přestože budou muset čelit vysoké konkurenci stále populárnějších značek jako Alo nebo Lululemon. NikeSKIMS proto sází na silný marketing. Na první fázi reklamní kampaně se kromě samotné Kardashianové například podílela tenistka Serena Williamsová nebo olympijské hvězdy jako sprinterka Sha’Carri Richardsonová, gymnastka Jordan Chilesová anebo snowboardistka Chole Kimová.

Projekt se držel v tajnosti více než rok. Na prodeji výrobků značky se napřesrok bude podílet specializovaný tým složený jak ze zaměstnanců obou firem, tak i úplných nováčků, uzavírá Vogue Business.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal. Nabídne steak za deset tisíc

Německý Bild nedávno informoval o steaku za 229 eur (5 700 Kč), který se objevil na jídelním lístku pivního stanu Bräurosl na letošním Oktoberfestu i o rozporuplných reakcích, která tato zpráva...

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Nike a SKIMS spojily síly. Spolupráce značek chce vytvořit nový standard oblečení

Společnost Nike právě představuje dlouho očekávanou řadu sportovního a fitness oblečení produkovaného ve spolupráci se značkou SKIMS, za kterou stojí Kim Kardashian. Kolekce zahrnuje 58 modelů a...

26. září 2025  11:38

Trumpova nová várka vysokých cel. Nyní na léky, nábytek a nákladní automobily

Americký prezident Donald Trump oznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a...

26. září 2025  7:06,  aktualizováno  10:16

Turecko obměňuje flotilu. Národní dopravce koupí dvě stovky letadel Boeing

Aerolinky Turkish Airlines plánují koupit až 225 letadel Boeing. Je to jedna z největších akvizic letadel uskutečněných společností, která si stanovila za cíl obnovit do roku 2035 celou flotilu.

26. září 2025  8:57

Prezident Trump podepsal příkaz o plánu na prodej TikToku za 14 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, podle něhož plán prodeje amerických operací sociální sítě TikTok americkým a světovým investorům splní bezpečnostní požadavky...

26. září 2025  8:26

Češi věří digitálu. Bezhotovostní styk se stal dominantním způsobem plateb

Bezhotovostní platby postupně vytlačují hotovost. Zákazníci platí digitálně za donášky jídla, u lékaře i u kosmetičky, a pokud obchodník karty nepřijímá, dvě třetiny zákazníků jdou jinam. Podle...

26. září 2025

Nezdaněné spropitné jako motivace. Gastronomie volá po nových pravidlech

Premium

Spropitné tvoří významnou část příjmů zaměstnanců v české gastronomii, ale často není evidované nebo podléhá zdanění. Gastronomové proto chtějí zavést pravidla, která by dýško proměnila v...

26. září 2025

Slabý zájem o elektromobily nutí Volkswagen omezit výrobu ve dvou továrnách

Německý automobilový koncern Volkswagen omezuje produkci ve dvou německých továrnách na výrobu elektromobilů, protože růst poptávky po těchto vozech zaostává za očekáváním. Informovala o tom ve...

25. září 2025  21:58

Googlu hrozí v EU, že dostane další antimonopolní pokutu. Plánuje se odvolat

Americká internetová společnost Google v příštích měsících pravděpodobně dostane v Evropské unii další pokutu kvůli porušování antimonopolních pravidel. Evropská komise nyní podle těchto zdrojů...

25. září 2025  20:54

Amazon zaplatí 2,5 miliardy dolarů za urovnání žaloby ohledně služby Prime

Americký internetový obchod Amazon, založený a vlastněný třetím nejbohatším mužem planety Jeffem Bezosem, musí ve Spojených státech zaplatit 2,5 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard Kč). Uživatele...

25. září 2025  20:29

Zákaz prodeje chipsů po osmé večer. Mnichov si po stížnostech došlápl na kiosky

V Mnichově se rozhodli řešit noční hluk a nepořádek v ulicích netradičním způsobem. Po osmé hodině večer zakázali v univerzitní čtvrti prodej brambůrků a od deseti hodin následně i piva. Rozhodnutí...

25. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Varšavě hrozí noční zákaz prodeje alkoholu ve večerkách a na benzinkách

Varšavu zřejmě čeká zavedení zákazu prodeje alkoholických nápojů ve večerkách a na čerpacích stanicích v nočních hodinách. Varšavský primátor Rafal Trzaskowski ve čtvrtek oznámil, že se na tom dohodl...

25. září 2025  19:07

Nejbohatší Ind skupuje levnou ruskou ropu. Ta mnohdy končí i v Evropě

Společnost Reliance Industries, za kterou stojí indický průmyslník Mukeš Ambani, zakoupila od roku 2022 ruskou ropu za 33 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 725 miliard korun. Tyto...

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.