Pro značku Nike je to vůbec první spolupráce tohoto druhu. Přestože již ve svém portfoliu má například řadu s basketbalistou Michalem Jordanem, v tomto případě vytváří prakticky úplně novou značku, píše portál Vogue Business.
Nike je v krizi. Gigant sportovního oblečení volá na pomoc Kardashianovou
Jedním z důvodů, proč se sportovní gigant k tomuto kroku rozhodl, je pokles tržeb. Akcie Nike za poslední rok ztratily více než čtvrtinu své hodnoty. Nový generální ředitel Elliott Hill tak potřebuje uvadající sportovní společnost pozvednout.
„Více než partnerství bude nová značka stanovovat nový standard v celosvětovém odvětví fitness a aktivního oblečení s rozsáhlou řadou tréninkového oblečení, obuvi a doplňků,“ uvádí se v tiskové zprávě sportovního gigantu.
SKIMS se naopak považuje za velmi progresivní značku, jejíž hodnota se od roku 2023 odhaduje na 90 miliard korun. Kromě dámského spodního prádla nedávno představila i domácí oblečení či pánskou kolekci navrženou například zpěvákem Post Malonem.
Introducing NikeSKIMS.— Kim Kardashian (@KimKardashian) September 22, 2025
Arrives 9.26 at 7AM PT at https://t.co/AvZKZiEM51, https://t.co/8MYenSS4Gi, and select Nike and SKIMS retail locations. pic.twitter.com/Qq8SiOsvzQ
Partnerství značek je tedy vnímáno jako nový impuls, který by Nike měl pomoct vzpamatovat se z klesajících zisků. Pro SKIMS je to naopak příležitost k růstu a upevnění pozice na trhu.
Velký a tajný projekt
Kolekce 58 modelů vznikne ze 7 inovativních materiálů a bude zahrnovat sportovní podprsenky, legíny, šortky, ale i tašky nebo podložky na jógu. SKIMS na Instagramu také uvádí, že jednotlivé kousky budou mezi sebou jednoduše kombinovatelné.
V roce 2026 plánují obě společnosti řadu uvést globálně, přestože budou muset čelit vysoké konkurenci stále populárnějších značek jako Alo nebo Lululemon. NikeSKIMS proto sází na silný marketing. Na první fázi reklamní kampaně se kromě samotné Kardashianové například podílela tenistka Serena Williamsová nebo olympijské hvězdy jako sprinterka Sha’Carri Richardsonová, gymnastka Jordan Chilesová anebo snowboardistka Chole Kimová.
Projekt se držel v tajnosti více než rok. Na prodeji výrobků značky se napřesrok bude podílet specializovaný tým složený jak ze zaměstnanců obou firem, tak i úplných nováčků, uzavírá Vogue Business.