Západní zboží dál míří do Ruska. I díky Nizozemci, který na tom zbohatl

Herinckx hlavně díky válce na Ukrajině vybudoval prosperující firmu nabízející ruským spotřebitelům západní zboží firem, které se z jednoho největších trhů na světě rozhodly za poslední dva roky odejít, píše agentura Reuters.

Agentura díky prozkoumání celních údajů i interních podnikových dokumentů zjistila, jak se západní zboží do Ruska vlastně dostává. Herinckx k tomu využívá zprostředkovatele bez zjevného spojení s Ruskem. Ti často posílají zboží přes jinou zemi, nejčastěji Turecko, a následně míří právě ruským maloobchodníkům.

„Nike nechce, aby se jejich výrobky dodávaly do Ruska. Také nám ale neříká, abychom to my nedělali,“ vysvětluje agentuře Reuters Herinckx.

Export západních značek nahrává Putinovi

I díky jeho snaze tak ruští spotřebitelé mohou stále nakupovat zahraniční zboží, na které jsou od pádu komunistického režimu zvyklí. Celní údaje agentury Reuters ukazují, že v roce 2022 se hodnota zboží značky Nike dovezených do Ruska meziročně propadla o 81 procent na 21 milionů amerických dolarů (asi 485 milionů korun). V roce 2023 ale došlo k silnému nárůstu, a to konkrétně na 74 milionů amerických dolarů (asi 1,7 miliardy korun). Pro rok 2024 se očekává, že tento růst bude pokračovat.

Dostupnost západních značek na ruském trhu hraje do karet i prezidentovi Putinovi, který může díky tomu snadněji argumentovat, že válka na Ukrajině žádným způsobem nenarušuje běžný život ruské střední třídy.

Wijnand Herinckx ale rozhodně není sám, kdo za transportem západního zboží do Ruska stojí. Podobných firem je v Rusku několik desítek. Jde o jasnou ukázku toho, že pokusy západních vlád o izolaci ruské ekonomiky narážejí na realitu globálního obchodu.

Obchod rychle vzkvétá

Restrikce západních ekonomik se většinou orientují na průmyslové výrobky, které může Rusko využít k výrobě zbraní. Na ně se nejčastěji vztahují sankce Spojených států amerických i Evropské unie. Sám Herinckx se ale zaměřuje na spotřební zboží, jehož se sankce až na výjimky netýkají.

Firma nizozemského občana v současné době zaměstnává 82 lidí a v roce 2024 předpokládá celkové tržby ve výši 35 milionů eur, což je v přepočtu asi 875 milionů korun. V loňském roce byl podnikový obrat o zhruba 12 milionů eur nižší (zhruba 300 milionů korun). Před vypuknutím války pracoval Herinckx v Rusku v logistické společnosti Hellmann, ve které získal cenné kontakty. Ty se mu v rozvoji podnikání hodily.

Mezi produkty, které Nizozemec do Ruska aktuálně nechává dovážet, se řadí i kupříkladu boty od značky Reebook nebo hodinky od skupiny Armani. Za zmínku stojí také výrobky společnosti Lego. Dánská firma přitom striktně zakazuje prodej na ruském trhu i ve všech smlouvách s maloobchodníky i distributory. Herinckx ale tento zákaz dokáže obejít velkou sítí zprostředkovatelů, což vedení dánského podniku trápí.

„Jsme znepokojeni, když se dozvídáme o tomto toku zboží. V březnu 2022 jsme totiž oficiálně zastavili dodávky výrobků Lego do Ruska. Tento problém bereme vážně a jednáme,“ uvedla společnost v prohlášení pro agenturu Reuters.

Vedení společnosti Nike se podobně jako Lego také brání. Uvádí, že ve firmě Wijnande Herinckxe nemá žádný podíl ani s touto firmou žádným způsobem neobchoduje. „Do Ruska nedodáváme žádné produkty a ani nepovolujeme našim partnerům distribuci na ruský trh,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.