Pro Nike tento krok znamená konec téměř osmnáctiletého působení v elitní skupině amerických společností. Společnost vypadla z této skupiny po sezonním přeskupení, které se provádí každé čtvrtletí, aby indexy zůstaly relevantní a reprezentativní.
Nike byla jednou ze čtyř firem, které byly v tomto čtvrtletí z indexu S&P 100 vyřazeny, dalšími jsou Honeywell Aerospace, Simon Property Group a Colgate-Palmolive. Jména čtyř společnosti, které je nahradily, jednoznačně vypovídají o tom, kde se v moderním prostředí vytváří hodnota: Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks a Sandisk, píše web Seoul Economic Daily.
Akcie společnosti Nike klesly od svého maxima v roce 2021 již přibližně o 78 procent, letos v létě se obchodovaly na úrovních, jaké investoři neviděli více než deset let. Tržní kapitalizace společnosti se zmenšila na přibližně 57 miliard amerických dolarů, což představuje pokles o více než 220 miliard dolarů.
Změny jdou pomalu, zní z firmy
Problém firmy se však neomezuje pouze na cenu akcií. Tržby společnosti Nike ve fiskálním roce 2026 činily 46,4 miliardy dolarů, což je prakticky stejná úroveň jako v předchozím roce. Po očištění o kurzové vlivy poklesly o dvě procenta.
Z hlediska prodejních kanálů klesly přímé tržby společnosti o šest procent a online tržby dokonce o dvanáct procent. Tržby značky Converse se propadly o 31 procent. Tržby z velkoobchodu naopak vzrostly o šest procent.
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Analytici poukazují na dřívější silné zaměření společnosti Nike na přímý online prodej spotřebitelům, které oslabilo její vztahy se zavedenými maloobchodníky, jako na jednu z příčin tohoto propadu. Podle nich vedlo pod vedením bývalého generálního ředitele Johna Donahoea úsilí o digitální a datově řízený marketing k oslabení tradiční velkoobchodní distribuční sítě společnosti a jejích schopností v oblasti vývoje produktů.
„Je to složité. Změny se nám daří realizovat pomaleji, než bych si přál. Nastavený směr je ale správný a základy, na kterých Nike stojí, se nám postupně daří posilovat,“ reagoval na výsledky hospodaření staronový generální ředitel Elliott Hill.
Čína už není, co bývala
Mezeru, kterou po sobě zanechala společnost Nike, okamžitě zaplnili konkurenti. Zejména v oblasti běžecké obuvi si rychle vybudovaly silnou pozici značky On a Hoka. Podle společnosti Euromonitor klesl podíl Nike na globálním trhu se sportovní obuví v roce 2025 na 22,9 procenta, což představuje třetí roční pokles v řadě.
Bolestivý je také propad značky v Číně. Tržby v regionu ve fiskálním roce 2026 činily 5,85 miliardy dolarů, což představuje pokles o třináct procent bez zahrnutí kurzových vlivů. Na stejném základě klesly tržby z obuvi o patnáct procent a digitální tržby o 29 procent.
Ve své výroční zprávě společnost Nike uvedla, že na tržby a ziskovost negativně působily nižší návštěvnost obchodů v Číně, výrazné slevy konkurence a vysoké skladové zásoby. Růst domácích čínských sportovních značek, jako jsou Anta a Li-Ning, ještě více zostřil konkurenci. „Americké firmy se na čínský trh už nemohou spoléhat. Nike Čínu jednoznačně potřebuje, jenže dnešní Čína je úplně jiná než před deseti lety,“ uvedl pro The Wall Street Journal analytik Laurent Vasilescu z BNP Paribas.
Společnost Nike již začala upouštět od své dřívější strategie. Generální ředitel Elliott Hill, který nastoupil do funkce v říjnu 2024, se soustředí na nápravu vztahů s velkoobchodními partnery a na posílení produktových inovací a sportovně zaměřeného marketingu značky.
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Společnost také přetváří digitální prodej z kanálu založeného na slevách na platformu s plnými cenami a zároveň pracuje na vyprodání nahromaděných zásob a zrychlení uvádění nových produktů na trh. Někteří pozorovatelé již vidí první známky oživení v severoamerickém segmentu běžeckých bot.
Akcie společnosti Nike se nadále obchodují jako obvykle a společnost zůstává v plném seznamu 500 společností indexu S&P, uzavírá korejský portál.