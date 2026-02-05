Nike čelí nařčení, že diskriminuje bílé zaměstnance. Společnost se brání

Autor:
  16:10
Americká Komise pro rovné pracovní příležitosti (EEOC) otevřela vyšetřování společnosti Nike kvůli tvrzením, že znevýhodňuje bílé zaměstnance i uchazeče o zaměstnání. Úřad nyní po tomto výrobci sportovního oblečení soudně vymáhá rozsáhlé podklady k náboru, kariérním programům i propouštění a žádá je zpětně až do roku 2018.
Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“. | foto: Profimedia.cz

Kampus světového ústředí společnosti Nike v americkém Bevertonu ve státě Oregon...
Průčelí domu s obchodem značky Nike Air Jordan na ulici Nan-ťing v Šanghaji...
Sídlo společnosti Nike Europe v nizozemském Hilversumu (7. listopadu 2017)
Logo Nike a její motto „Just do it“ na výloze prodejny v německém Wolfsburgu...
5 fotografií

Podle soudních dokumentů se EEOC zaměřuje na podezření ze „systematického“ rozdílného zacházení s bílými zaměstnanci, uchazeči a účastníky některých rozvojových programů, a to v oblastech jako nábor, školení, povyšování či propouštění.

Personální čistky v Nike pokračují. Funkce se ujala nová šéfka pro diverzitu

Vyšetřování vyšlo najevo ve středu, kdy EEOC podala u federálního soudu v Missouri návrh, který by Nike přinutil dodržet zářijového předvolání a předat požadované podklady. Podle BBC si úřad informace vyžaduje už zhruba třináct měsíců a že neúplné odpovědi podle něj zdržují a komplikují prověřování. Mezi žádanými materiály jsou i interní záznamy o tom, jak firma pracuje s daty o rase a etnicitě a zda se takové ukazatele promítaly například do odměňování vedení.

Společnost Nike tvrdí, že postupovala v souladu se zákony a že úřadu už poskytla rozsáhlý balík dokumentů. Zároveň předvolání označila za příliš obšírné a administrativně zatěžující. „Považujeme to za překvapivé a neobvyklé vyhrocení situace,“ uvedl mluvčí sportovního giganta a dodal, že s vyšetřováním doposud spolupracoval v dobré víře.

Propuštěný inženýr žaluje Google kvůli diskriminaci bílých mužů

The New York Times uvedl, že EEOC mimo jiné požaduje i osobní údaje lidí, kteří byli posuzováni pro případné propuštění během škrtů v roce 2024, a detaily k mentoringu, stáží či leadership programům.

Nike se do sporu s EEOC dostává v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na iniciativy působící v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI).

Do případu vstoupila i konzervativní nezisková organizace America First Legal (AFL), která podala podnět už v roce 2024 a dlouhodobě si klade za cíl omezovat firemní DEI programy. Podle její argumentace měly některé cíle diverzity fungovat jako kvóty a ve výsledku vytlačovat bílé, konkrétně i heterosexuální muže, z příležitostí v náboru, školeních nebo postupech. Podobné stížnosti AFL podle deníku The Wall Street Journal mířily i na další velké společnosti.

Ve vzduchu je bělošský jed. Amerika začíná posuzovat lidi podle barvy kůže

Současná šéfka EEOC Andrea Lucasová patří k hlasitým kritikům části běžných firemních programů a opakovaně veřejně vyzývá, aby se ti, kteří se cítí být poškozeni, ozvali. Právní experti ale upozorňují, že v této fázi jde stále o vyšetřování bez konečného závěru a že zveřejnění takto procesního kroku je pro úřad nezvyklé.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Nike čelí nařčení, že diskriminuje bílé zaměstnance. Společnost se brání

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Americká Komise pro rovné pracovní příležitosti (EEOC) otevřela vyšetřování společnosti Nike kvůli tvrzením, že znevýhodňuje bílé zaměstnance i uchazeče o zaměstnání. Úřad nyní po tomto výrobci...

5. února 2026  16:10

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

5. února 2026  14:41

Centrální banka drží sazby stabilní. Její postoj nezměnila ani nižší inflace

Návštěvnické centrum

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dál ponechává své úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, jíž ovlivňuje ceny úvěrů či výši úročení na spořicích účtech, tak zůstává na úrovni 3,5...

5. února 2026  14:36

CSG a Aselsan zakládají společný podnik. Představí systém Korkut na podvozku Tatra

Advertorial
Systém Korkut na podvozku Tatra

Česká společnost Excalibur International, součást skupiny CSG, a turecký lídr v obranné elektronice Aselsan, podepsaly strategickou dohodu o spolupráci s cílem založit společný podnik se sídlem v...

5. února 2026

AI postrašila investory. Akcie softwarových firem umazaly téměř bilion dolarů

ilustrační snímek

Globální trhy zažívají jednu z nejprudších technologických korekcí posledních let. Vlna výprodejů spojená s obavami z rychlého nástupu umělé inteligence během několika dní vymazala z hodnoty...

5. února 2026  11:32

České dráhy přepravily 168 milionů pasažérů. Meziročně o milion méně

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Největší dopravce na tuzemské železnici vloni přepravil 168 milionů pasažérů. To představuje velmi mírný meziroční úbytek, zhruba o jeden milion prodaných jízdenek. Zvýšila se naopak dochvilnost...

5. února 2026  10:43

Hattrick „pana Marlenky“. Avetisjan potřetí vyhrál krajské kolo prestižní soutěže

Majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan už potřetí...

Vítězství v soutěži EY Podnikatel roku si po letech zopakoval majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan. Stal se tak v pořadí patnáctým vítězem regionálního kola soutěže v...

5. února 2026  8:31

V lůžkovinách může být víc bakterií než na záchodovém prkénku. Jak často je prát?

Ilustrační obrázek

Stejnou péči, jakou dáváme čistému oblečení, bychom měli věnovat i ložnímu prádlu. Výjimkou nejsou ani zimní měsíce. Právě suchý vzduch v přetopených bytech může způsobit nepříjemnosti a zdravotní...

5. února 2026  8:30

Výnosy majitele Googlu poprvé překonaly 400 miliard dolarů, hlavně díky AI Gemini

ilustrační snímek

Google má za sebou velmi silný rok. Tržby vzrostly o 15 procent a zisk ve čtvrtém čtvrtletí o 30 procent, hlavně díky reklamám, YouTube a rychle rostoucímu cloudu. Zásadní podíl na úspěchu má i AI...

5. února 2026  7:59

Jeden byt, více spolubydlících a příspěvek na bydlení. Kdo má nárok na superdávku

ilustrační snímek

Příspěvek na bydlení nebo novou superdávku mohou čerpat vícečlenné domácnosti, ale i lidé, kteří bydlí sami. Jak je to ale u spolubydlících, kteří sdílejí jeden byt, nebo dokonce i pokoj, ale nejsou...

5. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dubajská čokoláda se stahuje z prodeje. Kontrola v ní odhalila kovový předmět

Dubajská čokoláda se stává hitem. (2. února 2025)

Velkoobchodní řetězec stáhl z trhu dubajskou čokoládu poté, co byl při interní kontrole nalezen kovový předmět přímo ve výrobku. Opatření se týká konkrétní šarže, firma se však rozhodla pro plošné...

5. února 2026

Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti...

Z trhu s kryptoměnami se během necelého týdne odpařilo 467 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu 9,6 bilionu korun. Nejvýraznější propad postihl bitcoin, jehož cena v úterý klesla na nejnižší...

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.