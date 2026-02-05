Podle soudních dokumentů se EEOC zaměřuje na podezření ze „systematického“ rozdílného zacházení s bílými zaměstnanci, uchazeči a účastníky některých rozvojových programů, a to v oblastech jako nábor, školení, povyšování či propouštění.
Vyšetřování vyšlo najevo ve středu, kdy EEOC podala u federálního soudu v Missouri návrh, který by Nike přinutil dodržet zářijového předvolání a předat požadované podklady. Podle BBC si úřad informace vyžaduje už zhruba třináct měsíců a že neúplné odpovědi podle něj zdržují a komplikují prověřování. Mezi žádanými materiály jsou i interní záznamy o tom, jak firma pracuje s daty o rase a etnicitě a zda se takové ukazatele promítaly například do odměňování vedení.
Společnost Nike tvrdí, že postupovala v souladu se zákony a že úřadu už poskytla rozsáhlý balík dokumentů. Zároveň předvolání označila za příliš obšírné a administrativně zatěžující. „Považujeme to za překvapivé a neobvyklé vyhrocení situace,“ uvedl mluvčí sportovního giganta a dodal, že s vyšetřováním doposud spolupracoval v dobré víře.
The New York Times uvedl, že EEOC mimo jiné požaduje i osobní údaje lidí, kteří byli posuzováni pro případné propuštění během škrtů v roce 2024, a detaily k mentoringu, stáží či leadership programům.
Nike se do sporu s EEOC dostává v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na iniciativy působící v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI).
Do případu vstoupila i konzervativní nezisková organizace America First Legal (AFL), která podala podnět už v roce 2024 a dlouhodobě si klade za cíl omezovat firemní DEI programy. Podle její argumentace měly některé cíle diverzity fungovat jako kvóty a ve výsledku vytlačovat bílé, konkrétně i heterosexuální muže, z příležitostí v náboru, školeních nebo postupech. Podobné stížnosti AFL podle deníku The Wall Street Journal mířily i na další velké společnosti.
Současná šéfka EEOC Andrea Lucasová patří k hlasitým kritikům části běžných firemních programů a opakovaně veřejně vyzývá, aby se ti, kteří se cítí být poškozeni, ozvali. Právní experti ale upozorňují, že v této fázi jde stále o vyšetřování bez konečného závěru a že zveřejnění takto procesního kroku je pro úřad nezvyklé.