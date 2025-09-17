Aktivisté umístili tyto předměty do regálů obchodu již v pondělí, hned nato na sociálních sítích zveřejnili související video. Pod hlavičkou politické kampaně Everyone Hates Elon (Všichni nenávidí Elona) záznam ukazuje různé hrnky a talíře s fotografií obou mužů a ironické nápisy „Na památku úžasného člověka“ anebo „Nikdy nezapomeneme“, napsal list The Independent.
„Slyšeli jsme, že princ Andrew trval na tom, aby byl tento nový sortiment přidán do obchodu se suvenýry ve Windsorském hradě ještě před příjezdem Trumpa,“ zněl komentář aktivistů ke kampani na sociálních sítích.
Epstein & Trump merch appears at Windsor Castle gift shop 00 pic.twitter.com/9Uqb3YVKGy— Mogana (@MoganaPhilips) September 16, 2025
Právě fotografie Trumpa s Epsteinem se v posledních letech především na sociálních sítích objevuje jako politický mem. Zejména Trumpovi odpůrci jej rádi sdílejí ve spojitosti s jejich snahou o zveřejnění takzvaného Epsteinova seznamu, materiálu kompromitujícího elity v kauze zneužívání dětí, za které byl Epstein odsouzen.
Americký list The Mirror kontaktoval Windsor s otázkou, aby zjistil, zda o těchto předmětech vědí. „Nebudeme se vyjadřovat k bezpečnostním záležitostem,“ reagoval mluvčí Royal Collection Trust.
Britská policie zatýkala
Fotografie zachycující mladého Trumpa a Epsteina, jak se potkávají na společenské akci, se zároveň v den Trumpovy návštěvy objevila vytištěná na obrovském plátně, které aktivisté rozprostřeli na trávníku před Windsorem. Na leteckých záběrech pořízených dronem je vidět, jak se plátno vlní ve větru, zatímco protestující drží jeho okraje a napínají ho přes velké otevřené travnaté pole.
Trump přiletěl na státní návštěvu Británie. Na Windsor promítali fotky s Epsteinem
Aktivisté v úterý na britský královský hrad Windsor rovněž promítali fotografie Trumpa s Jeffreym Epsteinem za pomoci videomappingu. Policie v úterý večer incident potvrdila a uvedla, že zadržela čtyři osoby, které jsou ve vazbě.
„Jakoukoli neoprávněnou aktivitu v okolí Windsorského hradu bereme velmi vážně,“ uvedla šéfka místní policie Felicity Parkerová. Policisté rychle zareagovali a projekci ukončili, uzavírá americký web.