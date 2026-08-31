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Nikdo to nebere příliš vážně. Co si o novém názvu myslí v přístavech jezera Ontario

Jan Dvořák
  14:24
Lidé se prohánějí na vodních skútrech po jezeře Ontario. (8. června 2026)

Lidé se prohánějí na vodních skútrech po jezeře Ontario. (8. června 2026) | foto: Anatoliy Cherkasov / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

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Změna názvu jezera Ontario je teď hlavním tématem rozhovorů v přístavech na obou březích tohoto jezera. Ani američtí, ani kanadští jachtaři celou věc však neberou příliš vážně. „Pro nás to není žádný problém, jen se díváme na memy a bavíme se tím,“ říká Howie Colt, kapitán a zakladatel společnosti Gone Sailing Adventures, která se zabývá pronájmem plachetnic v Torontu.

Kapitán Colt brázdí vody u severozápadního břehu Ontarijského jezera, které je nejvýchodnějším z pěti Velkých jezer a zároveň zatím posledním vodním útvarem, jemuž prezident Donald Trump změnil název. Ve čtvrtek, uprostřed eskalujícího napětí mezi USA a Kanadou kvůli Trumpově agresivní celní politice, podepsal prezident výkonný příkaz, jímž přejmenoval Ontarijské jezero na jezero Amerika, píše portál The Washington Post.

„Kanada nás v oblasti obchodu už dlouho okrádá, což je velmi smutné,“ řekl Trump při podpisu nařízení. Připomněl tím své loňské rozhodnutí přejmenovat Mexický záliv na Americký. Tehdy, stejně jako dnes, se zdálo, že trvanlivost tohoto kroku je poněkud nejistá.

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„Nikdo tady tomu nikdy nebude říkat jinak než Ontarijské jezero,“ říká Brent Bochek, kapitán a rybářský průvodce ve své charterové společnosti Fish NV ve městě St. Catharines v Ontariu, která funguje na kanadské straně poblíž Niagarských vodopádů. „Pro mě to bude vždycky Ontarijské jezero, až do konce mého života. Aspoň v mé hlavě,“ souhlasí s ním i Joe Kyle, kapitán společnosti Onacona Charters působící na americké straně poblíž Rochesteru ve státě New York.

Turistická výměna pokulhává

Společnosti zabývající se charterovým rybolovem a jachtingem, které brázdí hluboké vody jezera, patří mezi ty, které budou změnou názvu a jejími případnými důsledky zasaženy nejvíce. Často je tvoří kapitáni lodí, kteří se rybolovu nebo organizování výletů věnují již desítky let, a jsou závislí na turistech jak z USA, tak z Kanady. A celková turistická výměna mezi těmito zeměmi je v poslední době poněkud kolísavá.

Cestovní ruch z Kanady do USA loni prudce poklesl poté, co Trump začal uvalovat cla na svého blízkého spojence a hovořil o tom, že by chtěl z Kanady učinit 51. stát. Podle údajů kanadské vlády klesl počet cest kanadských občanů do USA v roce 2025 o 25 procent. V létě se situace mírně zlepšila, ale stále zůstává hluboko pod úrovní z roku 2024.

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„Trumpův příkaz týkající se jezera Ontario zatím nevyvolal hromadné zrušení rezervací,“ uvedla Amra Durakovicová, vedoucí komunikace společnosti Flight Centre Travel Group Canada, místní pobočky mezinárodní cestovní kanceláře. Kanadští občané však podle ní stále častěji žádají, aby se při plánování dovolených vyhnuli cestám do Spojených států.

Údaje společnosti ukazují, že počet rezervací Kanaďanů cestujících do USA v červenci vzrostl o 5,7 procenta ve srovnání s nevalným rokem 2025, ale stále zůstává o 39 procent nižší než v roce 2024, tedy předtím, než se Trump vrátil do Bílého domu. „Ukazuje to, že politické nálady nyní velmi zajímavým způsobem ovlivňují rozhodnutí o cestování,“ uvedla Durakovicová.

Smutný obraz vztahů

Alespoň jedna americká firma ale zaznamenává díky tomuto rozruchu nečekaný nárůst poptávky. Matt Saxon, majitel společnosti Lake Ontario Press v Rochesteru, malé firmy zabývající se sítotiskem, říká, že několik set lidí již projevilo zájem o akci, která se koná tento víkend a při níž si budou moci nechat na trička potisknout motivy s jezerem Ontario. „Zatím nikdo nepožádal o motiv s názvem Lake America,“ dodal.

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Dan Farris, spolumajitel společnosti Toronto Harbour Tours v kanadském Torontu, Trumpovu změnu názvu označil za smutný obraz zhoršujících se vztahů mezi oběma zeměmi. „Je to příznačné pro rozpad vztahu, který bereme opravdu vážně a kterého si velmi ceníme,“ řekl. Naštěstí, jak dodal, se oficiální nepřátelství zatím neprojevilo v přátelských interakcích, které jeho průvodci každý den vedou s turisty. „Většina lidí vnímá záležitost s Lake America jako vtip,“ říká Farris. Očekává, že to jeho vtipní průvodci zapracují do svých výkladů během okruhů po jezeře.

„Je to tak, jak to je. Je to politická záležitost,“ souhlasí s ním Nick Garbowski, kapitán a majitel společnosti Rochester Yacht Charters na americké straně hranice. K tomuto tématu dostává mnoho ohlasů od zaměstnanců přístavu, ale neplánuje měnit svou reklamu ani to, jak o jezeře hovoří, pokud se název „Lake America“ skutečně neujme.

„Nikdo to zatím nebere příliš vážně, dokud k tomu nebudeme mít důvod,“ říká Garbowski.

Dan DeGeorge, kapitán společnosti Double D Sportfishing v Rochesteru, změnu názvu vnímá jako příležitost. Již spustil reklamní kampaň v červené, bílé a modré barvě, která vybízí lidi, aby si přišli zarybařit na jezero America. Ani on si však nemyslí, že tento název vydrží navždy. „Hluboko v srdci všech to navždycky bude jezero Ontario,“ uzavřel podle amerického deníku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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