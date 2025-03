Potenciální zaměstnanci se mohou o tyto pozice ucházet výhradně online, píše portál MailOnline Podle jeho zjištění většina z nich pochází z Nigérie. Mnozí uživatelé z této africké země se nyní na TikToku chlubí, jak snadné je získat tímto způsobem britské vízum, stejně tak i zaměstnání. Další Nigerijci na sociálních sítích dokonce nabízejí zprostředkování takové práce.

„Podáte žádost, uděláte online test a pak vás rovnou pozvou na pohovor,“ píše na TikToku jeden z Afričanů, který inzeruje pracovní příležitosti ve Spojeném království. Popisuje podrobně na sociální síti detaily celého procesu. „Stačí jít do Googlu a zadat do vyhledávače práci vězeňského úředníka. Nepotřebujete na to ani zkušenosti, ani magisterský titul,“ dodává.

Klička kvůli vízu

Ian Acheson, bývalý ředitel věznice, říká, že volná pracovní místa pro vězeňské pracovníky se na internetu nabízejí jako jednoduchá klička k získání britského víza. Je to podle něj důkaz toho, jak neatraktivní se během let tato pozice stala. „Potřebujeme na práci v první linii našeho vězeňského systému ty nejlepší lidi, a ne takové, kteří nastupují, jen aby dosáhli jiného cíle,“ řekl pro MailOnline.

Komunikační dovednosti a kulturní povědomí jsou podle klíčové, z žadatelů ale nikdo takové schopnosti nemá. „Je mimořádnou obžalobou špatného řízení, že šéfové věznic jsou nuceni hledat pro práci dozorců lidi, kteří se v této zemi ani nenarodili,“ podotýká. Právě tímto způsobem se podle něj tato práce stala pro zájemce neatraktivní.

V návaznosti na četná varování odborových předáků, že někteří noví zaměstnanci jsou pro tuto práci nevhodní nebo mají nízkou či žádnou znalost angličtiny, Acheson kritizoval zejména politiku přijímání policistů přes Zoom a vyzvali k návratu osobních pohovorů.

Také předseda odborové Asociace vězeňských úředníků (POA) Mark Fairhurst informoval, že ví o případech, kdy zahraniční rekruti mají problémy s angličtinou nebo ji prostě neumějí. „Přihlašovací proces je nevhodný,“ varoval.

Jeho slova podpořil i Tom Wheatley z Asociace ředitelů věznic (PGA). „Počet lidí afrického a zejména pak nigerijského původu, kteří se ucházejí o práci ve vězeňské službě, je v tuto chvíli ve výrazné většině,“ uvedl.

Kde máme ubytování?

Asociace vězeňských úředníků rovněž varovala, že někteří noví dozorci přijatí ze zahraničí přišli první den do práce s očekáváním, že jim zaměstnavatel spolu s prací zařídí i ubytování. „Slyšel jsem několik hororových příběhů o tom, jak se rekruti ze zámoří objevili u brány věznice s kufry a rodinou v závěsu a ptali se, kde budou bydlet,“ říká Fairhurst. Uvedl také příklady, kdy rekruti ze zámoří spali po práci ve svých autech.

„Jako odbory si vážíme nasazení našich zahraničních pracovníků, kteří v našich věznicích poskytují nezbytné dovednosti. Je ale nešťastné, že mnoha z nich se dostatečně nevysvětlí nabídka práce,“ uvedl odborář Fairhurst.

Aby mohli uchazeči pracovat ve věznici kategorie A, musí žít ve Spojeném království nejméně tři roky. Takový požadavek se ale nevztahuje na ostatní instituce. V současné době je ve věznicích v Anglii a Walesu zaměstnáno 23 273 vězeňských pracovníků.

Nigerijští občané jsou v současné době druhými největšími příjemci pracovních víz ve Spojeném království. V roce 2023 jich o ně požádalo 29 700, mnoho z nich se uchází o práci ve zdravotnictví a sociální péči.

„Všichni zaměstnanci, a to bez ohledu na národnost, procházejí před prací ve věznicích důkladným hodnocením a školením. Náš posílený proces prověřování odstraňuje ty, kteří nesplňují naše vysoké standardy,“ uvedl mluvčí vězeňské služby.