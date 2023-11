KOMENTÁŘ: Jak vrátit Evropu do první ligy. Chce to více čísel a méně dojmologie

Konkurenceschopnost Evropské unie určí náš budoucí ekonomický růst. Nesmíme podcenit to, že v řadě oblastí dnes Unie nehraje v nejvyšší lize. Týká se to třeba IT, malých dynamických firem, výzkumu a vývoje či vzdělávání. Zvládnuté krize sice ukazují, že problémy společně řešit umíme, ale minulé úspěchy se nepočítají. A musíme přidat. Čas na obrat k lepšímu pořád je. A platí to pro EU i Česko.

Nízká úroveň mezd, poměrně slušná infrastruktura, vzdělanost, levné suroviny, energie nebo reformy z počátku ekonomické transformace – tyto zdroje růstu nám umožnily dohánět bohaté země Evropy. Jenže ty už vzaly za své.