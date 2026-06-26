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„Úleva, kterou si pracující zaslouží“. New York schválil zastropování nájemného

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  13:54
Příští starosta New Yorku Zohran Mamdani. (4. listopadu 2025)

Příští starosta New Yorku Zohran Mamdani. (4. listopadu 2025) | foto: AP

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Zohran Mamdani s příznivci v newyorské čtvrti Queens před volbami starosty New...
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New York ve čtvrtek schválil zastropování nájemného u přibližně milionu bytů s regulovaným nájemným, kde žijí obyvatelé s jednoletou či dvouletou nájemní smlouvou. Splnil tak předvolební slib newyorského starosty a demokratického socialisty Zohrana Mamdaniho, který do funkce nastoupil v lednu.

Opatření přijala nezávislá městská komise pro směrnice o nájemném, jejíž členy jmenuje starosta města. Ačkoliv výsledek není překvapivý, je to podle AP vítězství pro Mamdaniho, který čelí skepticismu ohledně své schopnosti plnit sliby o zlepšení cenové dostupnosti v největším americkém městě.

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Tento týden je to už druhý úspěch demokratického starosty. V úterních demokratických primárkách do Kongresu ve třech newyorských obvodech zvítězili progresivní kandidáti, jejichž kandidaturu Mamdani podpořil.

Mamdani rozhodnutí o zastropování nájemného označil za historické vítězství pro nájemníky v New Yorku. „Je to úleva, kterou si pracující lidé v našem městě zaslouží,“ uvedl.

Očekává se, že krok komise bude napaden u soudu. Jedna z jejích členek, která zastupuje pronajímatele, na protest rezignovala s tím, že byl narušena nezávislost komise. Většinu z jejích členů jmenoval Mamdani.

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Realitní skupiny tvrdí, že zastropování nájemného způsobí pronajímatelům potíže s placením běžné údržby a oprav vzhledem k rostoucím nákladům a inflaci. Podle kritiků regulace nájemného tato politika také povede k vyššímu nájemnému u bytů, na které se zastropování nevztahuje.

Sám v takovém bytě žil

Přibližně dva miliony lidí v New Yorku bydlí v žádaných bytech s regulovaným nájemným, které tvoří asi 40 procent městského bytového fondu. Přestože jsou v soukromém vlastnictví, městská komise každoročně hlasuje o maximálním povoleném navýšení nájemného u těchto bytů.

Komise naposledy zafixovala nájemné za funkčního období demokratického starosty Billa de Blasia, jenž město vedl v letech 2014 až 2021. Za Mamdaniho předchůdce, demokratického starosty Erika Adamse, komise povolila růst nájemného. Minulý rok šlo o navýšení až o tři procenta u jednoletých nájemních smluv a až 4,5 procenta u těch dvouletých.

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V bytech s regulovaným nájemným v New Yorku mohou žít lidé nehledě na výši příjmů, což bývá terčem kritiky, jelikož v nich často bydlí lidé vydělávající vysoké částky. Sám Mamdani v podobném bytě v newyorském obvodu Queens žil se svojí ženou předtím, než se stal starostou a přestěhoval se do oficiálního sídla starostů Gracie Mansion. Před vítězstvím si jako člen zákonodárného sboru státu New York vydělával necelých 150 tisíc dolarů ročně (3,2 milionu Kč).

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