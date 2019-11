New York zakázal foie gras. Příště zakážou telecí, bouří se restauratéři

Opatření zakazuje prodej tučných jater z kachny nebo husy v restauracích, obchodech s potravinami, lahůdkářstvích a na jiných místech po celém městě. Těm, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až 2 000 dolarů (45 720 korun), uvádí list The New York Times.

Město zákaz zdůvodňuje ochranou zvířat. Foie gras jsou totiž připravována poměrně násilnou formou. Ptákům se skrze vole rovnou do žaludku zavede trubice, kterou dostávají speciální směs sestávající především z převařené kukuřice. Jejich játra se následkem procedury značně zvětšují a ztučňují a ptáci tloustnou tak, že sotva mohou chodit či dokonce dýchat.

„Je to jedna z nejnásilnějších praktik, která je uskutečňována čistě pro získání luxusního gastronomického produktu,“ uvedla Carlina Rivera, jedna z newyorských radních.

Podle farmářů, kteří se na produkci foie gras specializují, jsou zprávy o krutosti vůči ptákům výrazně nadsazené. Za vším je podle nich je skutečnost, že jde o luxusní produkt, a kritici jsou vůči němu zaujatí.

Pokuta se týká jen takových foie gras, které byly vyprodukovány nuceným vykrmováním ptáků sondou. List The New York Times ovšem upozorňuje, že ne všechna jatýrka na trhu byla vyprodukována tímto procesem. Podle listu bude velkou výzvou pro policii, aby rozhodla, jak játra rozeznat.

Zákon totiž předpokládá, že veškerá husí a kachní játra byla vyprodukována pomocí trubkového krmení, pokud důkazy neprokáží opak.

Odpor restauratérů

V New Yorku má foie gras na svém menu asi tisícovka restaurací. Mnozí jejich vlastníci se vůči novému zákonu ostře vymezují.



„Byl jsem šokován,“ sdělil britskému listu The Guardian ředitel manhattanské restaurace Dirty French Jeffrey Chouinard. Podle něho s ním ani s dalšími majiteli newyorských restaurací o zákonu nikdo nemluvil. Tvrdí, že opatření povede jen k zvýšení cen delikatesy.

Chouinard má za to, že v pohostinství jsou mnohem důležitější etické problémy, které by radní měli řešit. „Co třeba alkohol? Kolik lidí kvůli němu umírá? Ale o tom neradi mluvíme, protože si rádi tu a tam dáme koktejl,“ dodal restauratér.

Podle dalších majitelů a manažerů zákon poškodí gurmánskou pověst New Yorku. „Je to, jako kdybyste z abecedy vyhodili některá písmena. Vezmou z naší kuchyňské slovní zásoby něco, co je pro naši restauraci podstatné,“ poukazuje majitel a šéfkuchař uznávané francouzské restaurace Tocqueville Marco Moreira.

„New York je světovou Mekkou gastronomie. Jak je možné, že zrovna zde nebude foie gras?“ sdělil Moreira listu The New York Times. „Co přijde příště? Už žádné telecí? Už žádné houby?“

Podle Ariane Daguinové, zakladatelky řetězce dodávajícího potraviny do newyorských restaurací, radní schválili zákon, aniž projevili jakékoli úsilí se dozvědět víc o tomto procesu jako např. navštívit farmy a vidět na vlastní oči, jak vlastně výroba foie gras probíhá.

Majitelé farem přiznávají, že právě New York pro ně představuje velmi důležitý trh, jehož ztráta je bude dost bolet. Američtí farmáři už jeden lukrativní trh ztratili. V Kalifornii foie gras zakázali už v roce 2012. Během tří let byl ale zákaz zrušen. V lednu 2019 jej Nejvyšší soud opět potvrdil.

Produkce foie gras je zakázána v několika zemích: Argentině, Austrálii, Izraeli, Dánsku, Finsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Polsku, ČR, Turecku nebo v Velké Británii. V Indii je zakázán i import tučných husích a kachních jatýrek.

Zákon přijatý newyorskými radními by měl začít platit v roce 2022. Podle radních je to dostatečná doba, aby mu farmy, restaurace či obchody s potravinami přizpůsobily své obchodní plány.