Newyorští potkani milují orea. Restauratéři se radují, že na zvířata vyzráli

V souvislosti s koronavirovou krizí v New Yorku váznou základní služby, jako je například odvoz popelnic. Nové situace okamžitě využila nezvaná zvířata, která se za posledních pár let nevídaně přemnožila. Protože mají potkani potravy nyní dostatek, stali se velice vybíravými, a tak nereagují ani na návnady, které jim lidé dosud kladli do pastí.

Majitelé restaurací však přišli na to, jak mlsná zvířata i tak přilákat a hubit je. Do pastí je nyní lákají na sušenky Oreo, které údajně patří mezi jejich vůbec nejvyhledávanější pochutiny.

Pasti jsou asi metr velké a půl metru vysoké krabice opatřené malými schůdky, potkani si na návnadu zvyknou chodit, ale důmyslný mechanismus jim pak nedovolí z pasti uniknout. Spadnou proto do nádrže opatřené desinfekcí a uhynou.



„Sušenky Oreo zvláště s náplní burákového másla jsou prostě ta nejlepší návnada,“ říká Jim Webster z newyorské společnosti Rat Trap Distribution. Jeho společnost nyní profituje na tom, že restauratérům ve městě prodává nebo pronajímá za 250 dolarů měsíčně mobilní pasti vybavené právě touto pochoutkou. Ta hlodavce naláká ke konzumaci, poté však spadnou do substance na bázi alkoholu.

Zakladatelem toho způsobu boje proti potkanům je Ital Pat Marino, který již v roce 2019 přišel na to, co těm americkým chutná nejvíc a jak se obejít bez otrávené návnady. Sestrojil tehdy svou první důmyslnou ekopast jménem Ekomille a stal se tak prvním Italem, který svoje zařízení začal vyvážet do Ameriky. Od té doby se mu podařilo prodat na 165 kusů svého zařízení.

Pastí na potkany a krysy Ekomille si povšiml i nový newyorský starosta Eric Adams a přislíbil, že se postará, aby se za jeho úřadování objevily na co nejvíce místech.

V roce 2017 sice tehdejší starosta Bill de Blasio na boj se zvířaty uvolnil 32 milionů dolarů, výsledek se však nedostavil, podle mnohých se situace dokonce ještě zhoršila. Přemnožení zvířat jistě pomohl i fakt, že se například 9 000 pracovníků městských služeb ocitlo mimo službu proto, že odmítali očkování proti covidu.

Novým majitelem ekologických pastí na potkany je nyní i vyhlášená egyptská restaurace Casa La Femme v newyorské čtvrti West Village. Její majitel Anastasios Hairatidis je pořídil, aby se nadobro zbavil nezvaných hostů.

„Jakmile jsem viděl video na jejich stránkách, neváhal jsem ani minutu a pasti pořídil,“ říká restauratér. Sušenky vedle slunečnicových semen jako návnada však podle něj nestačí. Zvířata jsou inteligentní, a tak musí vypadat i boj s nimi. Pasti neobsahují žádné jedovaté látky, lákají zvířata na jejich přirozenou potravu.

„Na pochoutku se nejdříve musí naučit chodit, ale po čase mechanismus v pasti začne fungovat a zvířata už se ven nedostanou,“ říká Hairatidis.

Zatímco restauratérům se efektivita pastí líbí, organizace na ochranu zvířat PETA si myslí něco jiného. Podle ní jsou pasti dalším prostředkem, jak lidé ubližují zvířatům.

„Pasti na krysy Ekomille jsou jen dalším z nových způsobů, jak zabíjet zvířata, která nechtějí nic jiného než žít svůj vlastní život jako každý jiný Newyorčan,“ řekla listu The New York Times mluvčí PETA.